Вооруженные Силы Украины постепенно перейдут на новую форму, которая должна заменить действующий камуфляж ММ-14, больше известный как "пиксель". Новым стандартом выбрали узор вроде Multicam.

Новый камуфляж будет называться ММ-25. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт Минобороны "Партнер МОУ" и "Милитарный".

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Какой новый камуфляж ВСУ?

Как отмечается, Центральное управление развития материального обеспечения уже утвердило для дальнейшего внедрения новый камуфляжный узор под названием ММ-25. Его будут использовать при производстве вещевого обеспечения для военных.

Официальное изображение новой формы пока не обнародовано. Однако, по информации с ресурсов "Boroshno News" и First Division, узор ММ-25 имеет много общего с американским Multicam и является его фактической копией.



Камуфляж Multicam / Иллюстративное фото из открытых источников

Временные рамки перехода на новую униформу не указаны. Из-за значительной численности украинского войска обновление формы может затянуться на несколько лет. Также пока нет точных данных о поступлении первых партий ММ-25 в воинские подразделения.

Недавно камуфляж типа Multicam выбрали для перехода и в Бундесвере. Ранее Германия применяла камуфляж Flecktarn.