Россиян особенно раздражает то, что Драпатый был участником освобождения Мариуполя в 2014 году. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на журналиста Дениса Казанского.

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Как россияне реагируют на новые назначения в ВСУ

Россияне заявляли, что ликвидировали сразу трех заместителей главнокомандующего Вооруженных Сил Украины ударом по командному пункту в Харьковской области. Тогда российский "Искандер" якобы уничтожил в частности Драпатого.

Парадоксально, что теперь "ликвидированный" генерал стал главнокомандующим Сухопутных войск ВСУ.

Россияне бесятся с того, что Михаил Драпатий был участником освобождения Мариуполя, в частности БМП под его командованием прорвался через блокпост в Мариуполе. Российские СМИ называются его нацистом и обвиняют в том, что он давил "мирных жителей Мариуполя". Хотя на самом же видео 2014 года видно, что украинские бронемашины даже не делают такой попытки.

Россияне заврались о Драпатом и традиционно обвиняют его в нацизме: фото из соцсетей

Напомним, именно Драпатий был командиром прорыва бронетехники в Мариуполь в 2014 году, чтобы поддержать украинских защитников, сдерживающих российские силы.