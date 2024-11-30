Росіян особливо дратує те, що Драпатий був учасником звільнення Маріуполя у 2014 році. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на журналіста Дениса Казанського.

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Як росіяни реагують на нові призначення у ЗСУ

Росіяни заявляли, що ліквідували одразу трьох заступників головнокомандувача Збройних Сил України ударом по командному пункту у Харківській області. Тоді російський "Іскандер" буцімто знищив зокрема Драпатого.

Парадоксально, що тепер "ліквідований" генерал став головнокомандувачем Сухопутних військ ЗСУ.

Росіяни бісяться з того, що Михайло Драпатий був учасником звільнення Маріуполя, зокрема БМП під його командуванням прорвався через блокпост у Маріуполі. Російські ЗМІ називаються його нацистом і звинувачують у тому, що він давив "мирних жителів Маріуполя". Хоча на самому ж відео 2014 року видно, що українські бронемашини навіть не роблять такої спроби.

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Нагадаємо, саме Драпатий був командиром прориву бронетехніки у Маріуполь у 2014 році, аби підтримати українських оборонців, що стримували російські сили.