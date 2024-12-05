Силы обороны восстановили контроль над Новым Комаром, – Deep State

Вооруженные Силы Украины восстановили контроль над населенным пунктом Новый Комар, что в Донецкой области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Deep State. Соответствующую информацию там обнародовали утром 5 декабря.

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ВСУ восстановили контроль над Новым Комаром

Около 7 часов утра 5 декабря аналитики DeepState сообщили об обновлении карты. Согласно данным специалистов, Вооруженные Силы Украины восстановили контроль над населенным пунктом Новый Комар.

Силы Обороны Украины восстановили контроль над Новым Комаром,

– говорится в сообщении.

Восстановлен контроль над Новым Комаром: смотрите на карте

Добавим, что в Deep State также сообщили, что противник оккупировал Благодатное.

Кроме этого вражеские силы также продвинулись в Константинопольском, Сухих Ялах, Старых Тернах, Часовом Яре, Новопустинке, Елизаветовке, возле Пушкино, Заре и Шевченково.