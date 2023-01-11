Россия готовится к новому массированному обстрелу Украины, – Гуменюк

Несмотря на все санкции, международную изоляцию и признание рядом стран спонсором терроризма, Россия не планирует останавливать свой террор. Так, военные Украины фиксируют подготовку России к новому массированному ракетному обстрелу.

Более того, атаковать города Украины страна-террорист может уже в ближайшее время. Об этом заявила руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк во время брифинга, пишет 24 Канал.

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Подготовка к массированной ракетной атаке

О подготовке к новому массированному удару свидетельствует, в частности, активность вражеских беспилотных разведчиков. Ведь перед тем, как обстрелять Украину, россияне сначала собирают информацию о целях, которые хотят поразить.

По состоянию на сегодняшний день в ОК "Юг" фиксируют один корабль из всей корабельной группировки, в пунктах базирования также находятся ракетоносители. Однако, по словам спикера, оккупанты уже завели корабли на переснаряжение, ведь во время последнего массированного ракетного обстрела "были использованы все находившиеся на тот момент на бортах ракеты".

Учитывая, что для переснаряжения после массированной ракетной атаки враг, как правило, использует 10 – 12 или 14 дней, можем говорить о том, что сейчас мы находимся как раз накануне повторения такой массированной ракетной атаки,

– сказала спикер ОК "Юг".

Смешанная тактика оккупантов

Наталья Гуменюк также подчеркнула, что во время новой массированной атаки россияне, вероятно, снова могут использовать смешанную тактику обстрелов. Она предполагает применение:

ракет воздушного базирования,

ракет морского базирования,

беспилотников.

Поэтому ни в коем случае не пренебрегайте своей жизнью и здоровьем, игнорируя извещение воздушной тревоги.

Последний массированный ракетный обстрел Украины: коротко