Никаких постановлений не было: нардеп ответил, изменилось ли что-нибудь в Минобороны при Федорове или Хмаре

После смены руководства Министерства обороны появилось предположение, что вместе с новым министром могут измениться и подходы к закупке вооружения. Однако, вероятно, говорить об этом пока нет оснований.

Секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко рассказал , что за время работы Михаила Федорова никаких законодательных изменений в сфере оборонных закупок не произошло. В то же время он объяснил, почему оценивать работу нового министра Евгения Хмары пока еще рано.

Изменились ли закупки у Минобороны?

Роман Костенко отметил, что оценивает работу государственных органов не по заявлениям или слухам, а по документам. По его словам, хотя Федоров и мог работать над реформированием закупок и публично говорил о планах, но никаких нормативных изменений не было.

Никаких постановлений по закупкам я не видел, чтобы были изменены. Если кто закупал по старым принципам, то так и продолжает закупать. Поэтому говорить, что что-то изменилось, я бы не стал,

– подчеркнул он.

Что же касается работы нового исполняющего обязанности министра обороны Евгения Хмары, то, по мнению Костенко, делать выводы еще рано. Комитет пока не проводил с ним встреч, а само должностное лицо только начинает изучать работу министерства и знакомиться со всеми направлениями его деятельности.

Нардеп о ситуации в Министерстве обороны: видео

За что будет отвечать Хмара?

Костенко подчеркнул, что Министерство обороны нельзя сводить только к вопросам дронов или обеспечения войска. Оно формирует государственную оборонную политику и координирует работу многих органов власти.

Перед новым руководителем стоит широкий спектр задач: развитие оборонно-промышленного комплекса, усовершенствование системы закупок, социальное обеспечение военных, международное сотрудничество и координация всех государственных структур, вовлеченных в оборону страны.

Министр обороны – это не министр Вооруженных сил. Это министр обороны всего государства. Он должен координировать работу всех органов, обеспечивающих оборону страны. Это стратегически колоссальные задачи, и точно нельзя фокусироваться только на одном направлении,

– добавил нардеп.

Напомним, Кабинет Министров Украины официально утвердил распоряжение о назначении Евгения Хмары временным исполняющим обязанности министра обороны с 20 июля. Перед этим чиновник был назначен заместителем руководителя оборонного ведомства. Владимир Зеленский отметил, что боевой опыт экс-председателя Центра спецопераций "Альфа" СБУ усилит дальнобойные возможности и внутренний контроль в Силах обороны.