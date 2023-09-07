У Зеленского сказали, как назначение Умерова повлияет на военную помощь

Смена министра обороны Украины во время войны не ослабит работу ведомства. А наоборот – есть надежда, что все станет еще эффективнее.

Об этом 24 Каналу рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк, объяснив, как Украина договаривается и организовывает военную помощь от международных партнеров во время войны. Тут есть три важных компонента.

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Ключевые переговоры о самом важном оружии ведет президент Владимир Зеленский. Тут речь идет о дальнобойной артиллерии, авиации, дальнобойных ракетах, системах ПРО и т.д.

Что нам нужно с точки зрения конкретного момента – и президенту, и на личных переговорах информацию предоставляет Генеральный штаб. Господин Залужный работает с руководителями Генеральных штабов других стран, где объясняет, что нам нужно и в каком количестве,

– рассказал Подоляк.

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Министерство обороны уже подключается с юридической точки зрения и со стороны логистики. А новый глава ведомства Рустем Умеров должен улучшить процесс логистики, которая в последние месяцы несколько провисала.

Президент об этом прямо говорил, что форматы должны быть изменены. Логистика должна быть ускорена. А юридической составляющей и логистикой занимается Министерство обороны. Давайте посмотрим. Спустя время сможем подробно комментировать, есть ли качественные изменения с точки зрения доработки,

– заметил Подоляк.

Уместно ли менять министра во время войны

Как подчеркнул Подоляк, нет ничего неуместного в том, что государство готово вносить кадровые изменения во время войны. Если нужно оптимизировать работу и сделать ее еще более эффективной, то нет никаких проблем в смене министра обороны.

Сила государства состоит в том, что оно понимает – на этом этапе отработано все нормально, а дальше – это уже риски. Почему? Репутационные риски, функциональные риски, недостаточная логистическая способность менеджеров. И тогда государство просто меняет менеджеров. И это верно. Почему? Более 550 дней войны. Не все могут выдержать этот темп,

– объяснил Подоляк.

В Украине поменяли министра обороны: коротко