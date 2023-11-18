Новый мировой рекорд: снайпер СБУ уничтожил оккупанта с дистанции в 3,8 километра

Снайпер СБУ установил новый мировой рекорд. Он уничтожил российского оккупанта с дистанции в 3,8 километра. В сети опубликовали видео.

Прессслужба СБУ в комментарии 24 Канала раскрыла детали. Снайпер СБУ установил мировой рекорд результативного выстрела.

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Снайпер СБУ установил мировой рекорд по результативному выстрелу. Он попал в российского солдата с невероятного расстояния в 3800 метров. Предыдущий рекорд составлял 3540 метров,

– говорится в сообщении.

Снайпер СБУ установил новый мировой рекорд: смотрите видео

Отмечают, что этот выстрел герой произвел из украинской винтовки "Властелин Горизонта".

"Снайперы СБУ меняют правила мирового снайпинга, демонстрируя умение эффективно работать на фантастических дистанциях", – говорится в сообщении.

Российские оккупанты несут в Украине колоссальные потери. Силы обороны сообщили, что в штурмовых отрядах России осталось 10 – 15% личного состава.

Наши воины отразили 23 атаки. Отряды "Шторм" и "Шторм-Z", которые враг бросает самыми первыми, несут очень значительные потери. В некоторых из них осталось около 10 – 15% от начального количества личного состава. Но русское командование продолжает попытки формирования новых подобных подразделений. По большому счету – это будущие смертники,

– говорится в сообщении.

По состоянию на 18 ноября 2023 года Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось уже 317 380 оккупантов. Российским оккупантам не удастся реализовать свои планы. Врагу придется ответить за все. В частности, за каждый удар по территории Украины.

Владимир Зеленский рассказал, что чем ближе к зиме, тем больше российские оккупанты будут пытаться атаковать территорию Украины. Однако все замыслы врага – обречены на провал. Украинские защитники идут вперед, освобождая украинские земли. У врага нет никакого будущего на временно оккупированных территориях Украины.