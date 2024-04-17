Есть одно важное условие: когда возможен новый поход против Путина

Российские элиты могут повернуться против Владимира Путина. Такой ход событий реалистичен при определенных условиях.

В эфире 24 Канала российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко оценил шансы, начнет ли элита действовать против диктатора. Он предположил, кто и когда попытается повторить мятеж Евгения Пригожина.

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Какая вероятность нового похода против Путина

По мнению российского оппозиционного журналиста, рано говорить о том, что сейчас проклевывается какое-то движение "элита против Путина". На сегодня вероятность такого развития событий оценивается как нулевая.

У путинского фашизма от Третьего рейха много отличий. Там как минимум была военная элита, представление об офицерской чести и тому подобное. К тому же действительно были офицеры и генералы, которые были готовы пожертвовать жизнью, но уничтожить Адольфа Гитлера. На него было несколько покушений именно со стороны генералитета.

Третий Рейх – немецкое государство между 1933 и 1945 годами, когда Адольф Гитлер и нацистская партия контролировали страну, превратив ее в диктатуру. При правлении Гитлера Германия быстро стала тоталитарным государством, где почти все аспекты жизни контролировались правительством.

Путин за 24 года своей власти сумел так почистить политическое, медийное, культурное и гражданское поля, что там не осталось ничего живого. Генералы, которые имели субъектность, так сказать, честь, совесть, такие как Лев Рохлин, Александр Лебедь, были просто убиты.

Все живое было вырвано под корень, поэтому я не думаю, что в элите осталось что-то такое, что может пойти против Путина,

– сказал Яковенко.

По его словам, это произойдет, когда путинская оккупационная армия начнет испытывать решительное катастрофическое поражение. Тогда даже не элита, а возможно, в силовых структурах начнется движение. Этот призыв, что царь ненастоящий и что войску пора бунтоваться пойдет снизу. Тогда, возможно, кто-то из военачальников возглавит этот поход. Попытается повторить мятеж Пригожина.

То, что сейчас элита пойдет против Путина исключено. Мы видели накануне вторжения совет безопасности. Верхушка всей элиты в мокрых штанах стояла и тряслись перед Путиным, заглядывая ему в глаза, пыталась понять, что он от них хочет. Некому там идти против Путина,

– добавил российский оппозиционный журналист.

По его мнению, вероятность такого сценария до тотального поражения оккупационной армии равна нулю.

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