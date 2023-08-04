Российские генералы могут восстать против режима: эксглава разведки назвал условие

ЧВК "Вагнера" уже вряд ли сможеьт повторить попытку мятежа. В то же время, не стоит списывать со счетов российских генералов. Их к восстанию могут подтолкнуть ВСУ.

Об этом 24 Каналу рассказал генерал украинской армии, председатель Службы внешней разведки в 2005-2010 годах Николай Маломуж. По его мнению, российские генералы могут сплотиться, когда режим будет слаб.

Вас может заинтересовать Маленькие дьяволы: почему вагнеровцы в Африке не так мощны, как рассказывают пропагандисты

На вагнеровцев можно не надеяться

ППК "Вагнера" фактически разоружили, а в дополнение отправили в Беларусь. Есть очень низкая вероятность, что они могли бы повторить бунт.

Новый бунт невозможен. Они ограничены в ресурсах и поддержке на территории Белоруссии. Там нет Пригожина, он неприкаян. Структуры вагнеровцев находятся под контролем, чтобы не сделать что-то не то,

– подчеркнул Николай Маломуж.

Вероятно, по этой причине Владимир Путин дарит определенную индульгенцию Евгению Пригожину, частично возвращает его финансирование. Таким образом диктатор показывает, что он все уладил, конфликта больше нет, а Пригожин не представляет для него опасности.

Возможно ли восстание генералов

В то же время, напомним, что недавно произошел инцидент с командармом 58-й армии России Иваном Поповым. Его выгнали с должности, из-за чего военный очень возмутился. Мол, как он посмел говорить о проблемах в армии и просить боеприпасы.

Попов, после скандала, получил немалую поддержку у так называемых Z-военных коров. Что еще раз показало косвенный бунт против минобороны и действующей власти.

Минобороны и сам Путин теряют прежний авторитет. Все видят, что это не сильный лидер, как и его армия. Они не просто не достигли целей, но и застряли в боях на Востоке и Юге. Кое-где – отступают,

– заметил Маломуж.

Так что российские генералы, которые, кстати, бросают прямо на поле боя, видят реальное положение дел. В частности, есть предпосылки не только для поражения в войне, но и для падения режима. Более того, они начинают понимать, что либо будут убиты, либо будут осуждены как соучастники кровавой войны.

"Взволновало это и самого Путина. Поэтому он провел полную ревизию командного состава. Но все это временное явление. Чем больше будет у них поражений, чем эффективнее мы будем наступать, здесь уже будет видно явное поражение. Генералитет будет больше "прозревать", – подчеркнул эксголова разведки. .

Провал обороны на Юге и Востоке, а также предстоящее мероприятие ВСУ в Крым может натолкнуть их на мысль объединиться и пойти против режима. Когда он при стольких поражениях будет слабым.

Николай Маломуж о возможном восстании генералов: смотрите видео

Что может быть дальше

Военные могли бы объединиться, показать силу и решительность и свергнуть действующую власть. Уже тогда как один из вариантов они могут взять на себя ответственность и даже проводить переговоры с Западом.

Они сохранят стабильность, не допустят, например, применение ядерного оружия. И не допустят разбалансировки России, которая могла бы развалиться на сегменты, где каждый контролировал бы какой-то вид стратегических ракетных систем баллистического типа. Это будет также аргументом,

– отметил Маломуж.

Однако до этого варианта развития событий еще должно пройти немало времени. Путин, как бывший КГБшник, понимает, что любое сопротивление нужно подавить сразу. Впрочем, при прорыве фронтов такой возможности у него уже не будет.

ВСУ приближают победу: каковы успехи контрнаступления