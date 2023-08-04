Про це 24 Каналу розповів генерал української армії, голова Служби зовнішньої розвідки у 2005 – 2010 роках Микола Маломуж. На його думку, російські генерали можуть згуртуватися, коли режим буде слабким.
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На вагнерівців можна не сподіватись
ПВК "Вагнера" фактично роззброїли, а на додаток відправили до Білорусі. Є дуже мала ймовірність, що вони могли б повторити бунт.
Новий бунт неможливий. Вони обмежені в ресурсах та підтримці на території Білорусі. Там немає Пригожина, він неприкаяний. Структури вагнерівців перебувають під контролем, аби не утнути щось не те,
– наголосив Микола Маломуж.
Ймовірно, з цієї причини Владімір Путін дарує певну індульгенцію Євгенію Пригожину, частково повертає його фінансування. У такий спосіб диктатор мовби показує, що він все владнав, конфлікту більше немає, а Пригожин не становить для нього небезпеки.
Чи можливе повстання генералів
Водночас нагадаємо, що нещодавно відбувся інцидент з командармом 58-ї армії Росії Іваном Поповим. Його вигнали з посади, через що військовий дуже обурився. Мовляв, як це він посмів говорити про проблеми у війську та просити боєприпаси.
Попов, після скандалу, отримав чималу підтримку у так званих Z-військкорів. Що вкотре показало непрямий бунт проти міноборони та чинної влади.
Міноборони та й сам Путін гублять колишній авторитет. Всі бачать, що це не сильний лідер, як і його армія. Вони не просто не досягнули цілей, а й "застрягли" в боях на Сході та Півдні. Подекуди – відступають,
– зауважив Маломуж.
Тож російські генерали, який, до речі, кидають прямо на поле бою, бачать реальний стан справ. Зокрема, що є передумови не лише для поразки у війні, але й для падіння режиму. Щобільше, вони починають розуміти, що або будуть вбиті, або будуть засуджені як співучасники кривавої війни.
"Схвилювало це й самого Путіна. Тому він провів повну ревізію командного складу. Але все це тимчасове явище. Що більше буде в них поразок, що ефективніше ми наступатимемо, тут вже буде видна явна поразка. Генералітет більше "прозріватиме", – наголосив ексголова розвідки.
Провал оборони на Півдні та Сході, а також майбутній захід ЗСУ в Крим може наштовхнути їх на думку об'єднатися та піти проти режиму. Коли він за стількох поразок буде слабким.
Микола Маломуж про можливе повстання генералів: дивіться відео
Що може бути далі
Військові могли б об'єднатися, показати силу та рішучість та скинути чинну владу. Вже тоді, як один з варіантів, вони можуть взяти на себе відповідальність та навіть проводити переговори із Заходом.
Вони збережуть стабільність, не допустять, наприклад, застосування ядерної зброї. І не допустять розбалансування Росії, яка могла розвалитись на сегменти, де кожен контролював би якийсь вид стратегічних ракетних систем балістичного типу. Це буде також аргументом,
– зазначив Маломуж.
Однак до цього варіанту розвитку подій іще має минути чимало часу. Путін, як колишній КДБівець, розуміє, що будь-який опір потрібно придушити одразу. Втім при прориві фронтів такої можливості у нього вже не буде.
ЗСУ наближають перемогу: які успіхи контрнаступу
- У Міністерстві оборони повідомили, що від початку контрнаступу наступу ЗСУ звільнили понад 240 квадратних кілометрів на Півдні та Сході України.
- В Інституті вивчення війни повідомили, що українські військові контрнаступають щонайменше на трьох ділянках фронту. А саме на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Аналітики відзначили, що у ЗСУ є просування вперед.
- Зауважимо, підрозділи бригади оперативного призначення Національної гвардії просунулися на 650 метрів в глиб оборони ворога. Їм вдалось закріпитись на зайнятих позиціях.