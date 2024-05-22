Под Киевом построят 5-километровый мост через Днепр: зачем и сколько будет стоить

Несмотря на полномасштабную войну, Украина продолжает проектировать, строить и восстанавливать мосты. За 2023 – 2024 год сразу несколько новых мостов появились в Киеве – восстановлен Дегтяревский, почти достроен Подольский, пешеходный мост на Оболони. В Чернигове отстроили разрушенный россиянами Киевский мост через Десну.

В то же время продолжается и проектирование совершенно нового мостового перехода – части Киевской обходной дороги. Это мост через Днепр вблизи города Украинка, где расположена уничтоженная врагом Трипольская ТЭС.

О том, каким будет будущий мост, кто его проектирует и какие с этим проблемы – читайте в материале 24 Канала.

Киевская обходная дорога – что это и когда о ней заговорили

Сегодня столица имеет незамкнутую Большую окружную дорогу по правому берегу – от Оболони до Виты-Литовской через Святошин и Теремки. Ее строительство начали в 1960-х годах, а последний участок сдали в 2024-м. Киевская обходная дорога (КОД) или Большая кольцевая дорога – это другой проект, который предусматривает объезд Киева за пределами города. Укравтодор представил проект КОД в августе 2020 года.

Полукольцо протяженностью почти 150 километров должно объединить все международные автодороги, которые проходят через Киев, и поможет разгрузить столицу от транзитного транспорта. Всего дорога будет состоять из шести участков и соединит автодороги:

М-07 Киев – Ковель,

М-06 Киев – Чоп,

М-05 Киев – Одесса,

Н-01 Киев – Знаменка,

Н-08 Борисполь – Мариуполь,

М-03 Киев – Харьков,

М-01 Киев – Чернигов.

В 2020 году сообщалось, что работы на первом участке стоимостью 12 миллиардов гривен от Житомирской до Одесской трассы начнутся уже в начале 2021 года.

В августе 2020 года на презентации проекта присутствовали тогдашний заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко и тогдашний глава "Укравтодора" Александр Курбаков, ныне уволенный глава Мининфраструктуры. На мероприятии объявили тендер для разработки проекта на строительство первой очереди дороги на сумму 33,3 миллиона гривен за счет госбюджета. Проект общей стоимостью 85 миллиардов гривен собирались реализовать до 2025 года в рамках "Большой стройки".

На презентации отмечали, что КОД поможет разгрузить Киев от транзитного транспорта и убережет город от негативного влияния фур. Пиковый трафик на отдельных участках составит более 70 000 автомобилей в сутки, суммарный трафик – более 300 000 машин. Полукольцо КОД сконцентрирует на себе до 70% грузового транспорта и сэкономит время поездки на 40 – 60 минут.

Уже на момент объявления тендера возникла путаница с названиями проектов – был объявлен проект Большой обходной дороги, хотя в тендере указано Большую кольцевую автомобильную дорогу вокруг Киева. Аналогичный тендер объявили еще в 2016 году – на проведение экспертизы проекта строительства такого же участка дороги от трассы Киев – Чоп (М-06) до трассы Киев – Одесса (М-05). Ожидаемая стоимость составляла более 1 миллиона гривен. "Дублирование" проекта подтвердил и экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян. По его словам, кольцевая дорога вокруг Киева была спроектирована еще в 2007 году.



Карта проекта кольцевой дороги вокруг Киева

О КОД вспоминали до начала полномасштабного вторжения. В мае 2021 года Укравтодор подписал меморандум с американской строительной компанией Bechtel Corporation о "взаимопонимании по сотрудничеству в направлении реализации проекта строительства обходной дороги вокруг Киева (КОД)". В декабре 2021-го Правительство опубликовало постановление о "реализации экспериментального проекта строительства Большой кольцевой автомобильной дороги вокруг Киева" до 1 декабря 2023 года.

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Как история с КОД продолжилась в 2023-м и что известно о проектанте

Весной 2023 года Служба восстановления и развития инфраструктуры в Киевской области объявила тендер на разработку проектной документации моста КОД между трассами Киев – Знаменка и Гора – Рогозов. Это мост через Днепр на южном участке дороги вблизи города Украинка.

Ожидаемая стоимость составляла 94,2 миллиона гривен. Среди трех компаний, участвовавших в тендере, победила ООО "Международный проектный институт" с предложением в 76 миллионов гривен. Главный инженер и основатель "Международного проектного института", также указанного как International Design Institute (IDI), – Андрей Фаль. Согласно данным Youcontrol, Фаль также является основателем таких компаний, как:

"ИНСТИТУТ КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА";

"НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МОСТОВОЙ ЦЕНТР";

"СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МОСТЫ И ДОРОГИ".

На портале Единой государственной электронной системы в сфере строительства имеет четыре сертификата инженера-проектировщика, три из которых приостановлено из-за нарушения требований статьи 17 Закона Украины "Об архитектурной деятельности" по повышению квалификации.

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Среди объектов, которые проектировал Фаль, такие:

капитальный ремонт производственного здания Корпус №59 ГП "АНТОНОВ" в Киеве;

строительство пограничного моста через Днестр на госгранице Украины и Молдовы в районе населенных пунктов Ямполь – Косеуц;

новое строительство I очереди автомобильной дороги общего пользования государственного значения Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье (через Кременчуг) – Мариуполь на участке обхода Кременчуга с мостом через Днепр в Кременчуге Полтавской области.

капитальный ремонт путепровода на пересечении улицы Новоконстантиновской с улицей Елены Телиги и проспектом Степана Бандеры в Оболонском и Подольском районах Киева;

строительство транспортной развязки в разных уровнях на км 15+390 автомобильной дороги М-05 Киев – Одесса, Киевская область.

В Министерстве инфраструктуры и в ООО "Международный проектный институт" на момент публикации материала не ответили на запросы 24 Канала о проектировании моста КОД через Днепр.

Как может выглядеть мост через Днепр

В IDI показали проект моста через Днепр изданию "Хмарочос". По словам Андрея Фаля, это будет пятикилометровое сооружение с судоходным пролетом длиной 400 метров.



Мост через Днепр / IDI / "Хмарочос"

Мост будет иметь вантово-экстрадозную конструкцию. То есть судоходный прогон будет держаться на пилоне с вантами, как на Северном и Южном мостах в Киеве, а пойменные прогоны – на невысоких опорах с вантами.

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Мост через Днепр / IDI / "Хмарочос"

Как утверждает Фаль, по проекту строительство только моста продлится 4 года, но реальные сроки будут зависеть от мощности строительной организации и наличия у нее достаточного количества техники. Решение о реализации проекта будет принимать Укравтодор, учитывая наличие финансирования, говорит проектировщик.