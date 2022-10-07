Идеально для контрнаступления: почему США с новым пакетом помощи "попали в десятку"
Накануне США анонсировали новый пакет военной помощи для Украины. Нашим защитникам передадут современное оружие, которое поможет им поскорее выбить врага с украинских земель.
Это очень хорошее подспорье, которое важно именно для контрнаступательных операций. Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Игаль Левин.
Следует отметить Новый пакет военной помощи от США: Мусиенко прокомментировал, какое оружие необходимо Украине
Американцы, подчеркивает он, это прекрасно понимают. "Очевидно, по запросам Генштаба можно видеть, какие у него планы –дальнейшее развитие контрнаступления и деоккупация украинских территорий", – отметил военный эксперт.
Бронированные машины
Прежде всего, стоит обратить внимание на 200 боевых бронированных машин MaxxPro, которые США передадут украинским воинам. "Это очень неплохие бронетранспортеры, вооруженные пулеметом, с относительно хорошей проходимостью. 200 штук – это очень много. Это хорошие современные машины, а не какие-то там 50-е годы, как M113", – отметил Левин.
Высокоточные снаряды
Также ВСУ передадут высокоточные активно-реактивные снаряды. В пакете заявлены 500 единиц.
"Вероятность попадания этого снаряда 95 – 99%. То есть это 500 пораженных целей. Понятно, что это будут танки, командные штабы, опорные пункты и так далее. Это очень хорошо", – подчеркнул военный эксперт.
Снаряды для HIMARS
Кроме того, новым пакетом предусмотрены снаряды для HIMARS в размере 1000 единиц. Более того, они не обычны, а насыщены специальным осколочным элементом и предназначены для работы по живой силе врага.
Это действительно хороший пакет, который отвечает всем требованиям контрнаступательных мероприятий и акций, которые Украина проводит сейчас,
– подытожил Левин.
Где прорываются ВСУ, оккупанты бросают технику, что задумал Лукашенко: смотрите видео
Военная помощь от США: последние новости
- Украинский главнокомандующий Владимир Зеленский пообщался с президентом США Джо Байденом. Известно, что политики обсудили пакет помощи на 625 миллионов и ракеты HIMARS.
- Во время телефонного разговора Зеленский отметил: наши успехи сегодня – это общие успехи и общие победы, которых удалось достичь совместными усилиями – Украины, США и всех западных партнеров. В свою очередь Байден подчеркнул, что военные и народ нашей страны вдохновляют весь мир.
- С 1 октября заработал долгожданный ленд-лиз Украины. По словам военного эксперта Олега Жданова, теперь Украина сможет получать военную помощь от США по упрощенной процедуре.