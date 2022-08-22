Белый дом выполняет свои обязательства, – Жданов объяснил, чем важен новый пакет оружия от США
США предоставят Украине новый пакет оборонной поддержки на сумму 775 миллионов долларов. Он будет включать боеприпасы для HIMARS, десятки тысяч артиллерийских снарядов, а также многое другое. Чем новый пакет оружия важен – читайте в статье.
Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он считает, что Белый дом выполняет свои обязательства, которые он анонсировал ранее.
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По его словам, главный вопрос – чтобы у нас не заканчивались боеприпасы. И это уже второй пакет помощи, который содержит в основном боеприпасы.
"Ракеты AGM-88 HARM были и в предыдущем пакете помощи от США. Мы их уже применяли на Юге Украины, в частности на Херсонском направлении, благодаря чему мы "проредили" вражеские ПВО и пытались их уничтожать с помощью этих ракет", – сказал Жданов.
Он подчеркнул, что ВСУ адаптировали наши МиГ-29 к тому, чтобы они могли нести и пускать эти ракеты.
А самое главное в этом пакете помощи первый пункт – боеприпасы к системам HIMARS, второй пункт не менее важен – боеприпасы калибра 155-мм и передача нам еще одного дивизиона пушек L119. Это главные пункты
– отметил Жданов.
Военный эксперт подчеркнул, что ракеты AGM-88 HARM работают исключительно по радиолокационным станциям.
"Как только эти станции включаются, их засекают и они становятся целью для ракет. И даже если эти станции выключаются, ракеты все равно идут в точку, откуда было излучение РЛС", – пояснил он.
По мнению Жданова, дальность пуска этой ракеты 150 километров, и это расстояние она преодолевает за считанные секунды. "И сбить ее или увернуться фактически невозможно. В этом особенность ракет AGM-88 HARM", – добавил он.
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Военная помощь от США: последние новости
- В США приняли решение о предоставлении нового пакета военной поддержки Украине на сумму 775 миллионов долларов. По данным СМИ он будет включать боеприпасы для HIMARS, десятки тысяч артиллерийских снарядов, а также многое другое.
- В частности, это будет 36 тысяч артиллерийских снарядов, дополнительные гаубицы, противотанковые управляемые ракеты TOW и комплексы для них, 15 беспилотников Sky Eagle, минно-устойчивые транспортные средства, 1 тысяча Javelin.
- Также сейчас идет дискуссия о поставках новых видов вооружений Украине. Ведь это может существенно помочь изменить ситуацию на поле боя. В частности, могут поступить на вооружение армии Украины NASAMS – новейшие ЗРК, которые эффективны в противовоздушной обороне.
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