Примут ли все же 18-й пакет санкций против России: интересные подробности с саммита лидеров ЕС

В Брюсселе 26 июня 2025 года начался саммит Европейского совета. Он продлится до 27 июня. Во время этого события лидеры ЕС должны были бы принять 18-й пакет санкций против России.

Об этом 24 Каналу рассказала ведущая Андриана Кучер, отметив, что за время полномасштабного вторжения России Европейский Союз предоставил Украине помощь на сумму 159 миллиардов евро. Из них практически 60 миллиардов – военная поддержка. ЕС обещает и дальше поддерживать наше государство в противодействии российской агрессии.

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Новый пакет санкций против России

Во время саммита лидеров ЕС выступил президент Литвы Гитанас Науседа. Он отметил, что четкие и решительные действия Европейского Союза по противостоянию России должны проявиться во время саммита, в частности в принятии 18-го пакета санкций.

Буквально вчера в Гааге закончился саммит НАТО и там администрация Дональда Трампа дала четко понять, что пока в Вашингтоне не планируют вводить дополнительные санкции против России. К сожалению, некоторые европейские страны следуют этому примеру, в частности Словакия и Венгрия,

– подчеркнула ведущая 24 Канала.

Именно эти страны блокируют санкционный процесс принятия нового пакета ограничений для России.

Важно! Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна будет требовать отложить голосование по новым санкциям против России на саммите Европейского совета. Если этого не произойдет, он угрожает наложить вето. Фицо считает, что инициатива RepowerEU и отказ от российского газа могут повредить словацкой экономике.

Однако есть и месседжи, подающие надежду. Министр обороны Словакии заявил, что страна может рассмотреть снятие своего вето с 18-го пакета санкций в случае, если получит гарантии от ЕС по предотвращению давления на свою экономику.

Венгрия, в ходе переговоров с Брюсселем, вероятно, также может изменить свое решение.

Андриана Кучер отметила, что новый пакет санкций предусматривает ограничения в отношении российских газопроводов, нефти, банковской отрасли и судов теневого флота. Кроме того, должен быть жесткий контроль тех ограничений, которые уже внедрены против России.

В целом в Европейском Союзе настроены оптимистично относительно принятия нового пакета санкций. Надеемся, что вето Словакии и Венгрии будут преодолены,

– подчеркнула она.

Интересно, Владимира Зеленского пригласили на саммит Европейского совета, однако он не смог прибыть лично из-за необходимости возвращения в страну, поэтому присоединится к обсуждению в онлайн-формате. Участники планируют обсудить дальнейшие шаги ЕС в поддержке мира в Украине.