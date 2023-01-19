Республиканцы призвали Байдена немедленно передать Украине танки и дальнобойные боеприпасы

Представители обеих партий парламента США продолжают демонстрировать поддержку нашему государству. Собственно, республиканец Майкл Макколл обратился к президенту Джозефу Байдену с просьбой предоставить нашему государству танки и дальнобойные ракеты.

Глава Комитета по иностранным делам Конгресса США и член Республиканской партии Майкл Маккол призвал власти США и Германии предоставить Украине мощные танки и ракеты. К его заявлению присоединился глава Комитета по вооруженным силам Майк Роджерс. Соответствующее обращение было опубликовано в среду, 18 января.

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США и ФРГ должны быть более решительными

Собственно, оба высокопоставленных чиновника призвали Байдена и Шольца последовать примеру британских и восточноевропейских союзников нашего государства, которые уже передали Вооруженным Силам немалое количество единиц военной техники и артиллерии.

Пора для правительств Байдена и Шольца последовать примеру наших британских и восточноевропейских союзников: танки Leopard-2, ATACMS и другие высокоточные боеприпасы большой дальности должны быть переданы без промедления,

– говорится в документе.

В то же время там отмечено, что затягивание передачи Украине ЗРК Stinger и отказ от санкций против Nord Stream 2 не смогли предотвратить полномасштабное вторжение России в Украину. Чиновники акцентировали на том, что теперь украинцы расплачиваются своими жизнями из-за долгой реакции Запада на просьбу о помощи.

Вашингтон не спешит предоставлять нашему государству танки Abrams