Новый пакет военной помощи от США: Мусиенко прокомментировал, какое оружие необходимо Украине

Соединенные Штаты Америки объявили о предоставлении нового пакета военной помощи для Украины. В него войдут еще 4 установки HIMARS.

Об этом 24 каналу сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, сейчас США активно запускают свой оборонно-промышленный комплекс.

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Как в США будет работать механизм ленд-лиза

Вашингтон уже определил список компаний, которые могут работать по механизму ленд-лиза и поставке оружия Украине.

Мы видели, как президент Байден посещал некоторые компании, занимающиеся производством вооружения или комплектующих к оружию. Он фактически мониторил ситуацию и даже публично говорил о том, что сейчас американской военной промышленности придется работать интенсивнее.

– отметил Мусиенко.

"Оружие предоставляется не просто со складов"

Военный эксперт добавил, что сейчас на выработку вооружения, которое должно передаваться Украине, выделяются средства.

Александр Мусиенко Руководитель Центра военно-правовых исследований Но я рискну допустить, что 18 HIMARS, которые ранее обещали Украине, могут изготовить в течение определенного времени и поставить на вооружение США вместо тех, которые переданы или будут переданы Украине. Это необходимо для того, чтобы обеспечить непрерывный механизм. А ведь оружие предоставляется не просто со складов. Оно будет заменено образцами, которые сейчас производят на соответствующих предприятиях.

Какие нужды у Украины

По словам Мусиенко, нужно понимать, что для Украины кроме краткосрочных потребностей нужно рассчитывать и на долгосрочные планы по перевооружению украинской армии.

Мы должны с этой войны выйти на стандарты НАТО — соответствующая заявка от Украины уже подана в Альянс. Мы должны и вооружаться, и перевооружаться, потому что враг никуда с наших границ не уходит и не исчезает,

– подчеркнул военный эксперт.

Какие снаряды к HIMARS получит Украина

Мусиенко рассказал, что сейчас США существенно расширили линейку снарядов, предоставляемых Украине установкам HIMARS.

"Модификация по HIMARS расширилась на противопехотные боеприпасы, а также на те, которые могут разбрасывать мины. Последние малозаметны и предусмотрены для поражения техники противника", – сообщил военный эксперт.

"Ключ" к дальнейшей деоккупации Юга

В то же время, Украине очень нужны дальнобойные ракеты ATACMS, на чем уже несколько недель активно настаивают украинские власти. Как рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, вопрос предоставления Киеву этих ракет очень болезненный.

Нам нужны эти дальнобойные ракеты, чтобы поражать военные объекты в оккупированном Крыму. Это очень важно, потому что "ключ" к дальнейшей деоккупации Юга. Ведь нам нужно срывать логистическое обеспечение из Крыма и подвоз туда боеприпасов, чтобы дальше продолжать освобождение оккупированных территорий,

– подчеркнул Мусиенко.

Он отметил, что диалог по ATACMS между Украиной и США не прекращается. Доказательством тому является то, что Украина предложила гибкую формулу, когда совместно с партнерами из США будут утверждаться удары по объектам .

"Я считаю, что в конце концов мы должны их получить, потому что от этого зависит многое, в частности, развитие событий по деоккупации наших территорий. Наличие таких ракет в Украине ускорит этот процесс ", — отметил военный эксперт.

Почему ATACMS – так важны для Украины

Он добавил, что как только ВСУ начали поражать объекты в оккупированном Крыму, это сразу показало положительные результаты.

Во-первых, это позволило на время уменьшить обстрелы Николаева .

. Во-вторых, это срывало логистическое обеспечение оккупантов, они не успевали подвозить боеприпасы.

Мусиенко отметил, что с дальнобойными ракетами ATACMS Украина могла бы поражать гораздо больше целей на оккупированном полуострове.

Представьте себе, если бы были возможности наносить такие удары по всему оккупированному Крыму. Ведь оттуда россияне завозят 75% боеприпасов и живой силы. Тогда наладить логистику россиянам будет практически невозможно,

– сказал военный эксперт.

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