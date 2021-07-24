Новый парламент Молдовы с монобольшинством партии Санду соберется на первое заседание

Новый парламент Молдовы уже в понедельник, 26 июля, соберется на первое очередное заседание. После этого изберут руководителей структур органа.

Проблем много, а времени мало, – Санду

Монобольшинство в парламенте получила партия президента Молдовы Майи Санду. Глава государства надеется, что чиновникам удастся оправдать доверие населения.

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Проблем много и сложных, не можем тратить время. Надеюсь, что новому парламенту удастся быстро восстановить доверие граждан к этой важной институции через справедливые и смелые решения, которые позволят остановить коррупцию и улучшить условия жизни людей,

– отметила глава государства.

Она отметила, что политики планируют рассмотреть инвестиции нового правительства.

Коротко о недавних выборах в Молдове

28 апреля Санду выполнила свое предвыборное обещание и распустила парламент. Глава государства назначила досрочные выборы в Молдове.

Бывший президент Молдовы, пророссийский Игорь Додон, выступал против этого решения.

Выборы состоялись 11 июля. Партия Санду "Действие и солидарность" получила 52% всех голосов.



Результаты парламентских выборов в Молдове / Инфографика 24 канала