Проблем багато, а часу мало, – Санду

Монобільшість у парламенті отримала партія президентки Молдови Маї Санду. Глава держави сподівається, що чиновника вдасться виправдати довіру населення.

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Проблем багато і складних, не можемо марнувати час. Сподіваюся, що новому парламенту вдасться швидко відновить довіру громадян до цієї важливої інституції через справедливі та сміливі рішення, які дозволять зупинити корупцію та покращити умови життя людей,

– наголосила глава держави.

Вона зазначила, що політики планують розглянути інвестиції нового уряду.

Коротко про нещодавні вибори у Молдові

28 квітня Санду виконала свою передвиборчу обіцянку і розпустила парламент. Глава держави призначила дострокові вибори у Молдові.

Колишній президент Молдови проросійський Ігор Додон виступав проти цього рішення.

Вибори відбулися 11 липня. Партія Санду "Дія і солідарність" отримала 52% усіх голосів.



Результати парламентських виборів у Молдові / Інфографіка 24 каналу