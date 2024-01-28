США готовят план поддержки Украины на 2024 год, но возвращения территорий там нет, – WP
Источник:The Washington Post
Соединенные Штаты разрабатывают план поддержки Украины в войне на 2024 год. Он направлен на оборону, а не на наступление. В частности, в нем не предусмотрены масштабные наступательные операции для освобождения оккупированных украинских территорий.
Издание ссылается на источники и отмечает, что администрация американского главы Джо Байдена "все еще переживает неудачное прошлогоднее контрнаступление Украины" и разрабатывает новую стратегию. Она должна изменить акцент из отвоевания территории на отражение новых наступлений россиян.
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Долгосрочные цели нового плана США базируются на усилении Украины – ее военной силы, и экономики И, как отмечает издание, это "резкая смена" по сравнению с прошлым годом.
Также США хотят, чтобы украинские военные удержали свои позиции, а экономику страны "вывести на более устойчивый путь",
– говорится в статье.
Украине предлагают сосредоточиться на трех целях
Запад надеется, что Киев в 2024 году не потеряет больше территории, чем 1/5 площади, которая временно оккупирована Россией сейчас. Партнеры хотят, чтобы Киев сосредоточился на тактике, в которой они уже преуспели, в частности это:
- ведение огня дальнобойным оружием, в частности, планируют поставить Киеву французские ракеты.
- сдерживание Черноморского флота России для защиты морского транзита из портов Украины;
- "связывание" российских сил на оккупированном полуострове Крым ракетными ударами и диверсиями.
Также в WP цитируют еще один источник– чиновника администрации Байдена, который подчеркнул: что избранная США новая стратегия не означает, что украинцы будут просто строить оборонительные линии и сидеть за ними весь год.
Все еще будут наступления на небольшие города и села, которые имеют минимальную стратегическую цель, а также будут "запуски ракет и беспилотников" и российские атаки на гражданскую инфраструктуру.
Военная помощь от США: актуально
- Сегодня СМИ также сообщили, что Вашингтон предложил Афинам до 200 миллионов долларов в обмен на передачу или продажу вооружения Киеву. Об этом якобы говорится в письме госсекретаря США Энтони Блинкена к премьеру Греции Кириакосу Мицотакису о 6 шагах по расширению сотрудничества в сфере безопасности. Раньше было известно, что Вашингтон вел переговоры с Афинами о покупке 75 тысяч артиллерийских снарядов разных калибров для Украины.
- The Wall Street Journal пишет, что Байден по состоянию на январь 2024 года готов на усиление иммиграционной политики. Это поможет стабилизировать ситуацию и обеспечить выделение помощи Украине. Кроме того, соответствующие решения должны повысить уровень доверия к Байдену среди населения.