Почему и как политика Италии по отношению к Украине меняется: объяснение политолога

С приходом к власти в Италии премьера Джорджии Мелони, Рим возвращается на первые роли общеевропейской политики. В то же время первые действия Мелони свидетельствуют, что она и дальше может поддерживать Украину.

В то же время, политическое видение нового премьера может корректироваться под влиянием внешних факторов. Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давыдюк.

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Эксперт отметил, что новый премьер Италии выглядит "очень объективным и проевропейским лидером".

У нее есть суперзаявление о том, что она будет поддерживать вступление Украины в НАТО. При том, что она действительно могла прийти и поломать контакты экс-премьера Марио Драги и забыть о них. Поэтому с большой осторожностью можно говорить о том, что пока не выглядит, что она "сольет" интересы Италии,

– объяснил обозреватель.

По его словам, пока Мелони поддерживает линию своего предшественника и придерживается "очень правильного, объективного и справедливого интереса к Украине".

"Поэтому Мелони на сегодняшний день выглядит очень перспективной. Да, она может измениться. Ее бывший шеф – Берлускони может бегать к ней и делать неправильные подсказки, но есть вера, что она останется такой же. Учитывая первые дни, она выглядит уверенным и неплохим политиком", который может сыграть очень классную роль для Украины и Италии", – добавил аналитик.

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По его мнению, первые заявления Мелони во главе правительства Италии свидетельствуют о том, что "Россия потеряла крупного союзника в Европе".

"Италия возвращается в тройку лидеров ЕС, переставая быть той страной, которая подыгрывала России", – резюмировал политолог.

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