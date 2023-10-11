Будет новый "Рамштайн": глава Пентагона уже прибыл в Брюссель

Глава Пентагона уже прибыл в Брюссель. Визит связан с новой встречей в формате "Рамштайн".

Новый Рамштайн состоится уже в среду, 11 октября. Ллойд Остин уже прибыл в столицу Бельгии, сообщает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

Смотрите также : Боеприпасы и новые системы ПВО: что получит Украина от союзников после "Рамштайна"

Будут продуктивные встречи

По прибытии Остин написал сообщение в твиттер, где выразил надежду на продуктивные встречи с партнерами. Он также отметил, что они прилагают совместные усилия для поддержки Украины.

Мы работаем вместе, чтобы поддержать борьбу Украины за защиту своего суверенитета и укрепление нашей коллективной безопасности как альянса НАТО,

– отметил глава Пентагона.

Ллойд Остин прибыл в Брюссель: смотрите видео от корреспондентки 24 Канала Софии Назаренко

Что Украина уже получила от "Рамштайна"