Есть 2 варианта: какой новый российский дрон могли сбить над Киевом

В ночь на 20 июля Киев атаковал неизвестный дрон, который двигался на сверхмалой высоте 20 –30 метров. Такие беспилотники могут использовать, чтобы не попасть под фиксацию средствами ПВО.

Также есть предположение, что оккупанты могли использовать этот БПЛА как мобильный РЭБ. Это 24 Каналу отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Для чего враг мог использовать этот БПЛА

Александр Коваленко отметил, что информации об этом дроне очень мало. Если это не ударный беспилотник, то может быть два варианта: разведывательный или дрон для отвлечения средств ПВО.

БПЛА двигался на сверхнизкой высоте 20 – 30 метров, когда объект в воздухе очень сложно заметить средством РЛС. Такие высоты используют для того, чтобы не попасть под сопровождение средствами ПВО. Однако нужно больше деталей, чтобы сделать выводы.

Хотя есть такое предположение, что россияне могли использовать его как мобильный РЭБ. Я не имею подтверждения этой информации. Это исключительно мое мнение, что можно было бы его использовать, чтобы он сопровождал, например, "Шахеды" и при этом подавлял сигналы радиолокационных станций, чтобы иранские дроны были менее заметными со стороны наших РЛС, средств ПВО,

– сказал военный обозреватель.

Это дрон движется по одному маршруту с "Шахедами". Но при этом когда этот БПЛА находится в зоне действий средств ПВО, ограниченного радиуса, то он подавлял бы именно сигнал средств РЛС.

Что известно об этом сбитом дроне

Россия атаковала пять областей в ночь на 20 июля. В частности, российские войска атаковали Киев ударными БПЛА.

Кроме того, военный портал опубликовал фото неизвестного сбитого дрона, который атаковал Киев в ночь на 20 июля. Он двигался на высоте 20 – 30 метров. Согласно кадрам, размах крыльев российского беспилотника – более 4 метров. Сбитый беспилотник очень сильно отличается от Shahed-136.