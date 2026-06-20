Трамп продемонстрировал свой новый самолет и похвастался его баснословной стоимостью

Президент США продемонстрировал новый самолет Boeing 747, подаренный ему Катаром. Дональд Трамп заявил, что это "самый роскошный самолет в мире".

Об этом сообщили в Reuters.

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Что известно о новом самолете Трампа?

19 июня президент США впервые осмотрел свой новый самолет — модернизированный Boeing 747. Мероприятие проходило на объединенной авиабазе Эндрюс в Мэриленде

Это считается самым роскошным самолетом в мире. Когда его строили, он был построен на уровне, который, вероятно, больше никогда не будет,

– заявил Трамп.

Гигантский самолет сначала отремонтировали, а затем испытали в полётах и перекрасили в красный, белый, синий и золотой цвета, которые выбрал Трамп. Дизайн Air Force One изменили впервые за несколько десятилетий.

Трамп заявил, что модернизация была необходима, чтобы не отставать от более современных самолетов других стран. Он отметил, что новый Air Force One будет более современным и роскошным.

В издании сообщили, что, по оценкам некоторых экспертов, модернизация может стоить более 1 миллиарда долларов и в то же время повысить риски для безопасности. Они также подчеркнули, что для обновления необходимы улучшения в области защиты, связи и противоракетной обороны.

Что ещё известно о новом самолёте?

Ранее глава ВВС Троя Майнка оценивал, что модернизация нового самолета может обойтись примерно в 400 миллионов долларов, тогда как некоторые члены Конгресса прогнозируют расходы свыше 1 миллиарда долларов.

Перед передачей самолета юристы Белого дома и Министерства юстиции представили заключение, что принятие такого подарка не нарушает американское законодательство. Согласно плану, по окончании президентского срока самолет может быть передан в фонд президентской библиотеки Трампа.

Ранее флот Air Force One насчитывал два самолета Boeing 747-200. Самолеты находятся в эксплуатации с 1990 года, поэтому их замену запланировали еще в 2018 году, но постоянно откладывали из-за превышения бюджета.