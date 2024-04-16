Лучший вариант в условиях войны, – Лубинец о подписанном Зеленским законе о мобилизации

Президент Украины днем, 16 апреля, подписал закон об изменениях в процесс мобилизации. Уполномоченный Верховной рады по правам человека заявил, что принятый парламентом законопроект это лучший вариант, который можно было получить в условиях войны.

Владимир Зеленский говорил, что этот закон может помочь военному руководству Украины. Кроме этого, он содержит пункты, которые должны поддерживать тех военных, которые находятся на фронте от 24 февраля 2022 года.

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Нужно увеличить численное количество ВСУ

Во время брифинга после конференции "Гражданские в незаконном удержании Россией: совместные шаги власти и гражданского общества для их освобождения" Дмитрий Лубинец сказал, что принятый Радой законопроект это лучший вариант, на который можно было надеяться в условиях войны.

Мы все должны понимать, что сейчас на линии фронта происходят тяжелые бои. Что военные части, которая там находятся – они должны иметь возможность на ротацию, а для этого нужно увеличить численное количество Вооруженных сил Украины,

– сказал он.

Омбудсмен добавил, что считает процедуру мобилизации, изложенную в законе, "максимально демократичной" и без принуждения. Все военнообязанные должны пройти проверки свои данных в реестре. После этого, те кто не будет выполнять эти нормы, будут подпадать под демократические принципы нашей страны.

"То есть ТЦК обращаются в полицию, затем открывается уголовное или административное производство и правоохранители занимаются лицами, которые не выполняют положения принятого закона", – объяснил украинский чиновник.

Заметим, что закон вступит в силу через 1 месяц после публикации в "Голосе Украины". После этого мужчины в возрасте 18-60 лет обязаны в течение 60 дней обновить свои учетные данные в военкомате, центре предоставления админуслуг (ЦНАП) или в электронном кабинете призывника.

Насколько конституционен законопроект о мобилизации

Главное научно-экспертное управление аппарата Верховной Рады (ГНЭУ) проводит научную экспертизу законопроектов, оценивая их соответствие Конституции, целесообразность принятия закона, соответствие принципам и основам государственной политики, а также прогнозирует последствия их принятия.

Он успешно прошел все процедуры, получив выводы ГНЭУ относительно его конституционности, а также был подписан председателем Верховной Рады,

– говорит нардеп от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Игорь Копытин.