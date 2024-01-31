Такое мнение 24 Каналу высказал командир подразделения TERRA Николай Волохов с позывным "Абдула", отметив, что это важно и для тех, кто находится на фронте, и для тех, кто будет мобилизоваться. Он добавил, что многие люди ждут новый закон. К слову, законопроект могут рассмотреть в Верховной Раде уже 6 февраля.

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"Главный вопрос, по крайней мере для меня, как для военнослужащего. Всех интересует это больше всего – "правила игры". Сколько лет государство устанавливает, что тот человек, который пошел в армию, обязан там находиться и выполнять боевые задачи",

– подчеркнул Волохов.

Командир подразделения отметил, что многие люди хотят знать эти правила. Волохов добавил, что украинцам надо четко растолковать, через сколько они смогут демобилизоваться. Ведь военным надо давать возможность отдохнуть.

Обратите внимание! По словам народного депутата от фракции "Голос" Ярослава Юрчишина, обновленный законопроект пока не содержит четких сроков насчёт вопроса ротации и демобилизации. Предварительно говорилось о том, что военные, которые во время военного положения прослужили 36 месяцев непрерывно, могут уволиться со службы. В Минобороны Украины убеждены, что этого достаточно, чтобы подготовить резервы для замены.

"Надо создавать такую систему, в которой человек может быть эффективен. Поэтому должны быть созданы условия, чтобы нормально восстанавливаться. 36 месяцев много. Я считаю, что, если более года человек воюет, ему надо дать возможность отдохнуть, восстановиться. Не 15 дней отпуска, а чуть больше", – сказал "Абдула".

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