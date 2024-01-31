Таку думку 24 Каналу висловив командир підрозділу TERRA Микола Волохов на позивний "Абдула", зауваживши, що це важливо і для тих, хто перебуває на фронті, і для тих, хто буде мобілізовуватися. Він додав, що багато людей чекають на новий закон. До слова, законопроєкт можуть розглянути у Верховній Раді уже 6 лютого.
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"Головне запитання, принаймні для мене, як для військовослужбовця. Усіх цікавить це понад усе – правила гри. Скільки років держава встановлює, що та людина, яка пішла до війська, зобов'язана там перебувати й виконувати бойові завдання",
– наголосив Волохов.
Командир підрозділу зауважив, що багато людей хочуть знати ці правила. Волохов додав, що українцям треба чітко розтлумачити, через скільки вони зможуть демобілізуватися. Адже військовим треба давати можливість відпочити.
"Треба створювати таку систему, в якій людина може бути ефективна. Тому мають бути створені умови, щоби нормально відновлюватися. 36 місяців забагато. Я вважаю, що, якщо понад рік людина воює, їй треба дати можливість перепочити, відновитися. Не 15 днів відпустки, а трохи більше", – сказав "Абдула".
Як нині відбувається демобілізація
- Згідно з чинним законодавством України, демобілізація для українських військових не передбачена під час дії воєнного стану. Вони мають право на відпустку у 30 днів. А також – додаткові вихідні у зв'язку з певними обставинами.
- Нині демобілізуватися можуть лише ті, кому виповнилося 60 років. Також така можливість є у тих військових, які мають проблеми зі здоров'ям та відповідне рішення військово-лікарської комісії. Мовиться і про тих, кого засудили до покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі.
- Строковики, мобілізовані та контрактники залишаються на військовій службі до кінця воєнного стану, до демобілізації. Або поки у них не буде підстави для звільнення.
- Володимир Зеленський наголосив на тому, що необхідна справедлива мобілізація та демобілізація. Президент України зауважив, що військовослужбовці заслуговують на справедливі ротації, гідну оплату та широкі відпустки.