Відповідно до чинного законодавства, українські захисники не можуть демобілізуватися під час дії воєнного стану. Вони мають лише право на 30-денну відпустку та додаткові вихідні у зв'язку із низкою обставин. Втім, влада обіцяє змінити цю ситуацію.

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На які зміни чекати

Наразі Міноборони допрацьовує новий законопроєкт, який закріпить за військовослужбовцями право на демобілізацію. Очікується, що його розглянуть у Верховній Раді у перший тиждень лютого.

Законопроєкт передбачає, що військові, які безперервно прослужили 36 місяців, зможуть звільнитися зі служби. У Міноборони вважають, що цього терміну досить для того, аби підготувати резерви на заміну.

Крім того, як зазначила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова, у проєкті прописано звільнення військових строкової служби, людей, які за станом здоров’я повинні мати можливість звільнитися.

Які строки служби діють зараз

На сьогодні закон дозволяє демобілізувати лише тих:

кому виповнилося 60 років;

хто має проблеми зі здоров’ям і є відповідне рішення ВЛК;

кого засудили до покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі.

Мобілізовані, військові – строковики, а також контрактники під час воєнного стану залишаються на військовій службі до кінця воєнного стану, до демобілізації, або поки не з’явиться підстава для звільнення.

Водночас, контрактники, які не є громадянами України, можуть звільнитися за власним бажанням.

Для солдатів, сержантів та офіцерів, які мають фахову освіту, строк служби встановили не менше 5 років. Під час воєнного стану строк служби у них такий: