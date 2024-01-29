Відповідно до чинного законодавства, українські захисники не можуть демобілізуватися під час дії воєнного стану. Вони мають лише право на 30-денну відпустку та додаткові вихідні у зв'язку із низкою обставин. Втім, влада обіцяє змінити цю ситуацію.
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На які зміни чекати
Наразі Міноборони допрацьовує новий законопроєкт, який закріпить за військовослужбовцями право на демобілізацію. Очікується, що його розглянуть у Верховній Раді у перший тиждень лютого.
Законопроєкт передбачає, що військові, які безперервно прослужили 36 місяців, зможуть звільнитися зі служби. У Міноборони вважають, що цього терміну досить для того, аби підготувати резерви на заміну.
Крім того, як зазначила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова, у проєкті прописано звільнення військових строкової служби, людей, які за станом здоров’я повинні мати можливість звільнитися.
Які строки служби діють зараз
На сьогодні закон дозволяє демобілізувати лише тих:
- кому виповнилося 60 років;
- хто має проблеми зі здоров’ям і є відповідне рішення ВЛК;
- кого засудили до покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі.
Мобілізовані, військові – строковики, а також контрактники під час воєнного стану залишаються на військовій службі до кінця воєнного стану, до демобілізації, або поки не з’явиться підстава для звільнення.
Водночас, контрактники, які не є громадянами України, можуть звільнитися за власним бажанням.
Для солдатів, сержантів та офіцерів, які мають фахову освіту, строк служби встановили не менше 5 років. Під час воєнного стану строк служби у них такий:
- до 12 місяців – особи, які на час призову на строкову військову службу мають ступінь вищої освіти магістра;
- до 18 місяців – солдати і матроси, сержанти і старшини, які проходять строкову військову службу в Збройних Силах України та інших військових формуваннях;
- до трьох років – контрактники ЗСУ, які служать рядовими, від трьох до п’яти ― ті, хто служать сержантами і старшинами;
- від 24 до 60 місяців – громадяни, яким первинне військове звання присвоєне після проходження повного курсу військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу або в порядку атестування осіб до присвоєння первинних військових звань офіцерського складу запасу;
- 5 років – для військовослужбовців, які закінчили заклади фахової передвищої військової освіти, вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти та здобули рівень фахової передвищої військової освіти за програмою підготовки для проходження військової служби на посадах осіб сержантського і старшинського складу;
- 12 – 60 місяців – інші громадяни.