Верховная Рада Украины проголосовала за принятие нового закона, который возвращает независимость НАБУ и САП. Это произошло 31 июля 2025 года в ответ на многочисленные протесты населения, которые были раньше.

Народный депутат от партии "Европейская солидарность" Мария Ионова рассказала 24 Каналу, что ее фракции удалось внести правку, которая касается запрета по судебным обыскам. Однако исключением являются тяжкие преступления и взятки.

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Полностью ли возвращается независимость НАБУ и САП?

Мария Ионова подчеркнула, что очень важно восстановить прозрачные конкурсы для назначения прокуроров и ввести подследственность для НАБУ и САП для руководства Офиса Президента ГБР в случае совершения ими коррупционных преступлений.

Согласно решению Европейского суда по правам человека мы (партия "Европейская солидарность" – 24 Канал) обращали внимание, чтобы президентский законопроект учитывал регламентацию процедуры обжалования обысков,

– сказала она.

Народный депутат отметила, что это обязательные вещи, которые пока не внесены в новый документ, однако ее фракция, обязательно, будет подавать это в закон о НАБУ и САП, который был принят 31 июля.

Стоит добавить, "за" законопроект о восстановлении независимости НАБУ и САП проголосовал 331 депутат. В то же время пятеро представителей фракции "Слуга народа", двое депутатов "Батькивщины" и двое внефракционных воздержались от голосования. Кроме того, более 50 народных избранников из разных фракций и депутатских групп отсутствовали при рассмотрении документа.