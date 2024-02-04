Новый законопроект о мобилизации: адвокат объяснил резонансные моменты: адвокат объяснил резонансные моменты

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В новом законопроекте об изменениях в процессе призыва есть несколько моментов, которые требуют объяснения.

Адвокат и арбитражный управляющий юридической фирмы Александр Камша проанализировал некоторые моменты нового законопроекта о мобилизации. Он отметил, что это уже вторая попытка Кабмина ввести изменения в мобилизационное законодательство в Украине.

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Отличия нового законопроекта

Адвокат отметил, что новый проект несколько отличается от предыдущего в вопросах, касающихся ответственности за невыполнение требований мобилизационного законодательства.

Планируется, что производство по делам по обращению ТЦК и СП при осуществлении им определенных законом полномочий осуществляется на основании заявления о:

временного ограничения физического лица в праве выезда за пределы Украины – на срок до выполнения таким лицом требования явиться по полученной повестке;

временного ограничения физического лица в праве управления транспортными средствами – на срок до выполнения таким лицом требования ТЦК и СП;

наложения ареста на денежные средства и другие ценности физического лица, находящихся на счетах и на хранении в банках или других финансовых учреждениях, небанковских поставщиках платежных услуг, или на электронные деньги, хранящихся на электронных кошельках в эмитентах электронных денег, на счетах в ценных бумагах в депозитарных учреждениях - на срок до выполнения таким лицом требования ТЦК и СП.

Камша отметил, что авторы проекта сократили перечень мер, которые в будущем могут применить к военнообязанным по сравнению с предыдущим проектом.

Законодатели решили несколько лояльнее подойти к возможной ответственности лиц, однако те меры воздействия, которые предлагаются проектом, также являются достаточно существенными и такими, что могут вызвать негативную реакцию со стороны общества,

– написал он.

Как эти решения будут выполнять

В этом вопросе нет никакой конкретики. Решение суда в новых типах дел не упоминается вообще.

Непонятно предложение в судебном порядке "временно ограничивать физическое лицо в праве выезда за пределы Украины". По состоянию на сейчас Государственная пограничная служба и так не предоставляет разрешения на пересечение границы мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, исключение составляют лишь случаи наличия документов об отсрочке от призыва по мобилизации. Авторы законопроекта фактически дублируют запрет.

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