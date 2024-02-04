Адвокат и арбитражный управляющий юридической фирмы Александр Камша проанализировал некоторые моменты нового законопроекта о мобилизации. Он отметил, что это уже вторая попытка Кабмина ввести изменения в мобилизационное законодательство в Украине.
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Отличия нового законопроекта
Адвокат отметил, что новый проект несколько отличается от предыдущего в вопросах, касающихся ответственности за невыполнение требований мобилизационного законодательства.
Планируется, что производство по делам по обращению ТЦК и СП при осуществлении им определенных законом полномочий осуществляется на основании заявления о:
- временного ограничения физического лица в праве выезда за пределы Украины – на срок до выполнения таким лицом требования явиться по полученной повестке;
- временного ограничения физического лица в праве управления транспортными средствами – на срок до выполнения таким лицом требования ТЦК и СП;
- наложения ареста на денежные средства и другие ценности физического лица, находящихся на счетах и на хранении в банках или других финансовых учреждениях, небанковских поставщиках платежных услуг, или на электронные деньги, хранящихся на электронных кошельках в эмитентах электронных денег, на счетах в ценных бумагах в депозитарных учреждениях - на срок до выполнения таким лицом требования ТЦК и СП.
Камша отметил, что авторы проекта сократили перечень мер, которые в будущем могут применить к военнообязанным по сравнению с предыдущим проектом.
Законодатели решили несколько лояльнее подойти к возможной ответственности лиц, однако те меры воздействия, которые предлагаются проектом, также являются достаточно существенными и такими, что могут вызвать негативную реакцию со стороны общества,
– написал он.
Как эти решения будут выполнять
В этом вопросе нет никакой конкретики. Решение суда в новых типах дел не упоминается вообще.
Непонятно предложение в судебном порядке "временно ограничивать физическое лицо в праве выезда за пределы Украины". По состоянию на сейчас Государственная пограничная служба и так не предоставляет разрешения на пересечение границы мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, исключение составляют лишь случаи наличия документов об отсрочке от призыва по мобилизации. Авторы законопроекта фактически дублируют запрет.
Украинцев хотят обязать уточнять данные в ТЦК
- В нормах нового законопроекта о мобилизации хотят обязать украинцев уточнять данные в ТЦК и СП, даже тех граждан, находящихся за рубежом.
- В документе говорится, что граждане Украины, которые находятся на воинском учете, обязаны в течение 60 дней со дня опубликования закона уточнить адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты и другие военно-учетные данные. Это может произойти в случае принятия законопроекта о мобилизации, который предложило правительство.
- В законопроекте также прописано, куда должны прийти украинцы для уточнения данных.