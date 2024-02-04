Адвокат та арбітражний керуючий юридичної фірми Олександр Камша проаналізував деякі моменти нового законопроєкту про мобілізацію. Він наголосив, що це вже друга спроба Кабміну запровадити зміни до мобілізаційного законодавства в Україні.

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Відмінності нового законопроєкту

Адвокат зазначив, що новий проєкт дещо відрізняється від попереднього в питаннях, які стосуються відповідальності за невиконання вимог мобілізаційного законодавства.

Планується, що провадження у справах за зверненням ТЦК та СП при здійсненні ним визначених законом повноважень здійснюється на підставі заяви щодо:

тимчасового обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України – на строк до виконання такою особою вимоги з’явитися за отриманою повісткою;

тимчасового обмеження фізичної особи у праві керування транспортними засобами – на строк до виконання такою особою вимоги ТЦК та СП;

накладення арешту на кошти та інші цінності фізичної особи, що знаходяться на рахунках та на зберіганні у банках чи інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг, або на електронні гроші, що зберігаються на електронних гаманцях в емітентах електронних грошей, на рахунках у цінних паперах у депозитарних установах — на строк до виконання такою особою вимоги ТЦК та СП.

Камша відзначив, що автори проєкту скоротили перелік заходів, які в майбутньому можуть застосувати до військовозобов'язаних у порівнянні з попереднім проєктом.

Законодавці вирішили дещо лояльніше підійти до можливої відповідальності осіб, проте ті заходи впливу, які пропонуються проєктом, також є достатньо суттєвими й такими, що можуть викликати негативну реакцію з боку суспільства,

– написав він.

Як ці рішення будуть виконувати

У цьому питання немає жодної конкретики. Рішення суду в нових типах справ не згадується взагалі.

Незрозумілою є пропозиція в судовому порядку "тимчасово обмежувати фізичну особу у праві виїзду за межі України". Станом на зараз Державна прикордонна служба і так не надає дозволи на перетин кордону чоловікам у віці від 18 до 60 років, виключення становлять лише випадки наявності документів про відстрочку від призову за мобілізацією. Автори законопроєкту фактично дублюють заборону.

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