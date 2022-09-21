Укроборонпром совместно со страной НАТО будет строить завод по производству боеприпасов

Украина подписала соглашение со страной НАТО о строительстве боеприпасного завода на своей территории. Укроборонпром продолжает помогать Генштабу ВСУ укомплектовывать военные подразделения.

20 сентября прошел брифинг Государственного концерна "Укроборонпром". Представительница предприятия рассказала о его деятельности, в частности – о строительстве нового завода на территории Украины.

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Что важное прозвучало на брифинге Укроборонпрома

Представительница Концерна Наталья Сад сообщила, что в Украине будут производить боеприпасы по стандартам НАТО на новом боеприпасном предприятии. Это уже 2 завод в нашем государстве, который будут строить благодаря международным договоренностям.

Кроме того, Укроборонпром продолжает заниматься комплектацией боевых подразделений. По словам Сад, предприятия круглосуточно производят, модернизируют и восстанавливают необходимое вооружение.

С началом полномасштабного вторжения предприятия Концерна передали ВСУ в пять раз больше военной техники и вооружения, чем за весь прошлый год,

– отметила спикер.

Наталья Сад отметила, что некоторая техника уже ремонтируется по пятому кругу. Восстановление бронированных машин сейчас является одним из самых важных приоритетов.

Также важно, что одно из предприятий Укроборонпрома теперь может разминировать территории и ликвидировать взрывоопасные предметы на территории Украины. До этого такое право имели только Вооруженные Силы и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В конце Сад добавила, что с 23 по 25 сентября состоится оборонный форум для разработчиков – хакатон IDI Camp. Укроборонпром как партнер хакатона будет разрабатывать в скором будущем высокотехнологичное оружие. Это поможет победить врага.

В то время как Украина производит новое оружие, путин жалуется, потому что ему не хватает боеприпасов. Конечно, "виновны" в этом ВСУ, потому что они успешно и эффективно ликвидируют вооруженные запасы врага.

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