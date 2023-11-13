В России заявляли о "переброске войск на восток от Днепра": впоследствии они отказались от слов

Министерство обороны России 13 ноября сделало интересное заявление в отношении одной из своих группировок. Так, оккупанты заявляли, что якобы опрокидывают своих военных с левобережья Херсонской области.

Однако впоследствии власти страны-агрессора почему-то отказались от своих слов и аннулировали заявление военных. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Оккупанты говорили, что перебрасывают своих военных

В министерстве обороны России заявили, что решение о переброске военных приняло командование "Днепр". В частности, там отмечали, что хотят "перебросить военных на более выгодные позиции к востоку от Днепра".

Захватчики подчеркнули, что говорится о "новой перегруппировке на левом берегу Херсонской области". Да, они говорили, что после таких действий якобы освободится часть сил, которые "будут привлечены для наступления на другие направления".

Такое заявление министерства мгновенно разнесли путинские СМИ. Однако впоследствии им пришлось унести все свои слова обратно.

Российские СМИ опубликовали в сеть заявление минобороны России / Фото из российских телеграм-каналов

В частности, пропагандистские СМИ начали говорить, что это заявление "аннулируется, как опубликовано по ошибке". Что именно стало причиной такой публикации со стороны пропутинских журналистов – неизвестно.



Российские СМИ аннулировали новость о переброске своих военных / Фото из российских телеграм-каналов

Прокомментировали распространение заявлений о переброске военных и в министерстве обороны России. Там заявили, что рассылка "ложного сообщения о перегруппировке войск в районе Днепра является провокацией".



Пропагандистские медиа извинились за заявление о переброске военных / Фото из российских телеграм-каналов

Следует отметить, что некоторые российские ресурсы все же решили сохранить заявление министерства, не опровергая его. Очевидно, сами оккупанты не определились с тем, стоит ли им опрокидывать своих военных или нет.

ВСУ могли высадиться на левом берегу Херсонской области