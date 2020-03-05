Новый Кабмин: что будет с бюджетом, курсом гривны и сотрудничеством с МВФ

"А-ля реформы от МВФ и афера с ОВГЗ", – это мысли нового министра финансов Игоря Уманского. "Перезапущенный" Кабмин приходит к власти с дефицитом бюджета и на фоне возможного мирового кризиса. Рассказываем, как новые назначения повлияют на бюджет, курс гривны и сотрудничество с международными партнерами.

Почему появился дефицит бюджета

За первые два месяца 2020 года дефицит бюджета составил 17,2 миллиарда гривен по данным Министерства финансов. Из них 13 миллиардов за январь и 4,2 миллиарда за февраль. Таким образом поступления в бюджет за 2 месяца на 12% ниже, чем ожидали.

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На это есть несколько причин. Основная причина – укрепление гривны. Этот, казалось бы, позитивный процесс негативно влияет на экономику. Украина активно торгует с другими странами. Укрепление гривны делает украинские услуги и продукты дороже для иностранных партнеров. В основном украинские производители сохраняют цены в иностранной валюте и таким образом просто получают меньше доходов в гривне.

Более 80% дефицита бюджета вызвали низкие поступления с таможни.

Как курс гривны влияет на поступления с таможниОбъясняем на примере. За 2019 год гривна укрепилась примерно на 16%. Это означает, что за тот же импортный товар в долларе платили на 16% меньше в конце года, чем в начале. И хотя гривна потеряла в цене в начале 2020 года, она все же прочная.

В бюджете 2020 года гривну заложили на уровне 27 к доллару. Сейчас гривна колеблется около 25 за доллар, что на 7,5% меньше. Поэтому и растаможка приносит меньше денег, чем ожидали. Кроме того, некоторые акцизы, в частности на горючее, прикреплены к курсу евро. Поэтому поступления по уплате акцизов тоже ниже.

Интересно, что Китай долгие годы намеренно обесценивал свою валюту, чтобы продавать товары и услуги на международном рынке дешевле.

Сможет ли новый Кабмин наполнить бюджет

Госбюджет 2020 года приняли осенью 2019 года. Тогда было трудно спрогнозировать курс гривны и его заложили на уровне 27 к доллару. Пока гривна крепкая, поступления будут ниже, чем этого ожидали и этого нет как исправить.

Возможностей выйти на запланированные в утвержденной осенью госсмете показатели фактически нет. Какие бы "умные" шаги сейчас делала власть, для того, чтобы они принесли результат, нужно время. Прежде всего, это касается таможни. Ведь, несмотря на "косметические" изменения, по сути там почти ничего не изменилось: "черные" и "серые" схемы рулят. Вместе с так называемым "курсовым фактором" это и приводит к безумным бюджетным потерям,

– отметил в комментарии Укринформу эксперт по экономике Борис Кушнирук



Новый Кабмин / Инфографика 24 канала

Для нового Кабмина появится еще один вызов, начало которого застал и Кабмин Гончарука. Замедление глобальной экономики на фоне распространения вируса Covid-19 или, как его еще называют, китайского коронавируса. Украина экспортирует руду, металлы и зерно. На них уже упала цена и будет продолжать снижаться.

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Прошедшая неделя была худшей для фондового рынка со времен мирового финансового кризиса 2008 года. По худшему сценарию, мир ожидает новый кризис. Если это произойдет, то Украине станет трудно привлечь деньги инвесторов. В турбулентные для рынка и экономики времена, инвесторы предпочитают небольшую, но стабильную прибыль. При таких условиях Украине придется значительно теснее сотрудничать с МВФ, с которым сейчас есть определенные трудности, чтобы закрыть "дыру" в бюджете.

Так, в США начали массово вкладываться в государственные ценные бумаги, зато несколько отошли от инвестиций в акции.

Что будет с курсом

Курс любой валюты – сложная смесь различных факторов и далеко не всегда все зависит от власти.

От чего зависит курс гривны1. Цены на мировом рынке на главную экспортную продукцию Украины – сельскохозяйственную и металлургическую. Сейчас они снизились.

2. Доля гривневых депозитов в банках. Если украинцы ставят депозиты в гривне, то это ее укрепляет.

3. Легкость вывода капитала за рубеж. В Украине теперь это сделать труднее из-за ограничений в количестве.

4. Инвестиции. Приток иностранного капитала путем инвестиций в государственные ценные бумаги также укрепляет национальную валюту.

Украина активно привлекает деньги инвесторов. В частности, в феврале Украина привлекла почти 16 миллиардов гривен путем размещения ОВГЗ. Однако новый министр финансов Игорь Уманский ранее называл размещения ОВГЗ большой аферой.

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Стоит понимать, почему наши иностранные кредиторы так защищают руководство Нацбанка: сверхприбыли от "пирамиды ОВГЗ" получают крупные иностранные банки. Эти банки платят налоги в других странах. Это нормально, что иностранные кредиторы Украины защищают интересы своих бизнесменов,

– заявлял Уманский в интервью "Эмигрантскому радио" в декабре 2019 года

Все будет зависеть скорее от внешних факторов. Если финансовая ситуация в мире будет неблагоприятная, то уменьшится поток инвестиций и упадут цены на экспортную продукцию Украины. Тогда и гривна упадет. Инструментом для сдерживания инфляции в Украине останется установление учетной ставки, которую регулирует Нацбанк. Ее председателем остается Яков Смолий, который прогнозирует снижение учетной ставки до 7% к концу 2020 года.

Как отреагирует МВФ

В последний день зимы правительство Гончарука и МВФ провели переговоры. После этого МВФ заявил о прогрессе в переговорах.



Встреча Гончарука с миссией МВФ / Кабинет министров Украины

МВФ в целом не имел претензий к украинскому правительству и наоборот официально поддержал Гончарука и его правительство, назвав их действия такими, которые способствовали укреплению экономики государства. Это произошло на фоне скандала с прослушиванием Гончарука.

Устранение премьера и большинства министров насторожило западных экспертов.

Любой разворот от соглашения с МВФ, любое движение в сторону политизации в сфере [реформы управления – ред.] Государственной собственности стали бы поводами для серьезного беспокойства,

– отметил экс-советник министра обороны США Майкл Карпентер в комментарии Укринформу.

Карпентера также беспокоит то, что некоторые компетентных людей отстранили от их должностей. Добавляет: опасается того, что олигархи будут иметь большее влияние на власть в Украине. Следовательно, это отдалит ее от международных партнеров.

Пока рано говорить об ухудшении отношений с МВФ. Однако взгляды нового министра финансов наталкивают на определенные прогнозы. Игорь Уманский неоднократно в прошлом критиковал МВФ и называл их требования "а-ля реформами".

Рецепт реформ от МВФ всегда очень прост – максимальная либерализация экономики. То есть в момент, когда все другие страны занимаются защитой внутреннего производителя и стимулируют экономический рост, мы должны открыть свои рынки для других,

– заявлял Уманский в интервью "Эмигрантскому радио" в декабре 2019 года.

Почему задерживают транш от МВФПроцесс затянулся из-за Украину. МВФ ожидает от Украины принятия закона о невозможности возвращения банков экс-владельцам, завершения начатых реформ и урегулирования тарифов. Пока украинская сторона не выполнит требования, МВФ приостановил согласование новой программы.

Обновление Кабмина на фоне угрозы финансового кризиса: хорошо или плохо

Зеленский объяснил обновление правительства тем, что он недостаточно хорошо справляется с имеющимися проблемами на внутриполитическом поле. Депутат из "Слуги народа" добавила, что это сделали сейчас из-за вероятных финансовых проблем в мире в связи с коронавирусом.

У нас нет времени, у нас действительно угроза кризиса экономической войны, а также угроза коронавируса. Затягивать время невозможно,

– отметила депут Верещук.

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В противоположность этому некоторые эксперты склоняются к мнению, что время для обновления правительства неудачное и наоборот ухудшит шансы Украины сопротивляться проблемам на мировом финансовом рынке.

Время, выбранное для перестановок в правительстве, вряд ли могло бы быть хуже для Украины. Ведь продолжается вспышка коронавируса, глобальные рынки падают, соглашения с МВФ нет, вторичный рынок владельцев бондов становится болезненным, а впереди значительные выплаты по суверенному долгу,

– заявил президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер Униану.