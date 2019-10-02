Новый раунд российско-украинской войны

После ночной "измены" и "капитуляции" в кулуарах парламента весь день говорили о полумифической "формуле Штайнмайера". "Несуществующая" формула должна открыть дорогу для нового раунда переговоров по Донбассу.

"Я сам видел заголовок в СМИ "Капитуляция" – пол ночи не спал, думал, как это капитуляция?! Надо с кем-то консультироваться", – удивлялся сегодня утром в кулуарах парламента председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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Вчерашнее заявление президента о том, что Украина подписала "формулу Штайнмайера", как молния, разорвала информационное пространство. Не то, чтобы это было неожиданно. Украинская делегация на уровне министров иностранных дел согласовала текст формулы еще в начале сентября, и об этом все знали. Но теперь президент подтвердил официально, срочно, ночью собрав журналистов на Банковой.



Брифинг президента Зеленского о "формуле Штаймаера"

"Я хочу отдельно, кстати, поговорить о самой большой страшилке последних недель под названием "формула Штайнмайера". Так, между прочим, Владимир Зеленский сообщил, что представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске – Леонид Кучма – подписал согласованный текст так называемой "формулы Штайнмайера".

Уже через час после заявления главы государства под его окнами стояли правые из Национального корпуса. Молодые люди в униформе, файеры, автомобильные покрышки и обещание начать бессрочную акцию протеста против, так сказать, "капитуляции" – все в лучших традициях националистов. Соцсети мгновенно переполнились "зрадою": "Все пропало, Украина капитулирует".

Наутро после подписания Кучмой письма, в котором описана "формула", она была темой номер один для обсуждения в кулуарах Рады. А президент Зеленский даже пришел в парламент, чтобы за закрытыми дверями объяснить депутатам своей фракции, что это за таинственная формула. Но даже его объяснение далеко не всем дало понять, о чем идет речь. Несколько молодых "слуг", выходя из зала заседания, в полголоса обсуждали между собой: "Да и что нового сказал? Просто повторил то, что вчера на брифинге рассказал".

Ничего нового. И ничего сложного, как сказал накануне Зеленский: "формула Штайнмайера" – это лишь несколько предложений. И речь в них только о том, что Закон об особом статусе местного самоуправления в отдельных районах Донбасса заработает только после проведения там свободных, демократических выборов, согласно украинской Конституции, законам и международным нормам. Подтвердить, что выборы и были, должны представители ОБСЕ.

Ничего сложного. Но ожидания общества – настолько высокие, а описанная формула – настолько лаконичная, что у политиков сразу появилось неограниченное поле для манипуляций. Дошло даже до того, что народный депутат Украины, вчерашний президент Петр Порошенко заявил: "Формула Штайнмайера – это документ, которого вообще до вчерашнего дня не существовало". Хотя именно при его президентстве об этой формуле впервые заговорили.

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Итак, что же такое эта мифическая "формула Штайнмайера"?

Предыстория

Для налаживания диалога между сторонами конфликта летом 2014 года состоялась встреча тогдашнего президента Петра Порошенко с президентом России Владимиром Путиным. Хотя русские и не признают себя стороной конфликта, участие в переговорах принимают до сих пор. Встреча прошла при посредничестве президента Франции и канцлера Германии. Это было началом так называемого нормандского формата.

В сентябре 2014-го в Минске подписали Трехстороннее соглашение – фактически это было продолжением нормандского формата. Минск стал площадкой для оперативных переговоров, хотя и не очень успешным.

В феврале 2015 года был подписан "Минск-2". В этом документе были прописаны шаги, которые надлежало реализовать для достижения мира на Востоке Украины. И не была установлена последовательность этих шагов.

Последняя встреча в нормандском формате на уровне лидеров состоялась еще в 2016 году. На тот момент было уже очевидно, что Минский процесс не продвигается и войне не видно конца. Стороны не могут договориться о порядке реализации минских соглашений.

В том же 2016-м министр иностранных дел Германии предложил порядок проведения выборов на временно оккупированных территориях Донбасса и вступления в силу закона об особом статусе отдельных его районов – это и был так называемый "план Штайнмайера".

Украинская сторона не согласилась на него. И урегулирование российско-украинского конфликта – как дипломатично называют войну на Донбассе – было заморожено.

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Что происходит сейчас?

Новый президент Украины Зеленский мирное завершение войны на Донбассе называет одной из своих ключевых задач. Очевидно, что для этого он вынужден садиться за стол переговоров с Россией.

"Дело в том, что Россия, как и Украина, выдвигает определенные предпосылки для проведения саммита в нормандском формате. Вот для них (русских) было важным получить от Украины согласие на механизм введения закона об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО", – пояснил журналистам в кулуарах Верховной Рады депутат от "Слуги народа", председатель Комитета иностранных дел Богдан Яременко.

То есть без того, чтобы Украина согласилась с "формулой Штайнмайера", никакой встречи в нормандской формате не состоится. А значит и договориться ни о каком урегулировании конфликта будет невозможно. Зато сейчас уже говорится об определении даты встречи глав государств.

Какие обязательства берет на себя Украина?

Признать выборы на временно оккупированных территориях, если они пройдут свободно, демократично, согласно украинской Конституции, законам и международным нормам – если это подтвердит ОБСЕ.

Важно понимать, что выборы будут проходить по украинскому закону, который еще только предстоит принять Верховной Раде – новый Закон об особом статусе Донбасса вместо действующего, срок действия которого истекает 1 января. Дату проведения выборов тоже утвердит Рада.

"Мы во многом зависим от России и ее свободы. Так вот если Россия проявит такую ​​же волю, как проявляет Украина, тогда вы увидите процесс законотворчества, согласно регламенту, открытый и понятный", – убеждает Богдан Яременко.

Речь идет не о том, что выборы должны состояться уже в этом или даже в следующем году. К тому времени придется провести еще немало переговоров и сделать много шагов. Но старт этому процессу могут дать скоро – на встрече лидеров "нормандской четверки". Там должны согласовать порядок дальнейших шагов.



Президент Украины Владимир Зеленский на Донбассе

Позитивный сценарий

Встреча лидеров "нормандской четверки" может состояться уже в ближайшие месяцы.

Первые договоренности, вероятно, будут касаться освобождения пленных. Украинцы, которые уже много лет находятся в плену в России, в Крыму и на Донбассе, могут вернуться домой. Следующим шагом может стать дальнейшее разведение войск, что приведет к уменьшению обстрелов, а значит станет меньше сведений о погибших и раненых.

Далее должно начаться постепенное налаживание социальной и экономической коммуникации с украинцами, живущими на оккупированной территории. Затем разоружение незаконных бандформирований, вывод российской техники и войск с территории Украины и взятие Украиной под контроль собственной государственной границы. И только в финале – проведение внеочередных местных выборов.

"Никаких выборов под дулом пулеметов не будет и не может быть, – несколько раз повторил Зеленский на брифинге и добавил, отвечая на вопросы журналистов, – не может быть пулеметов и граница должна быть нашей".

Именно это, судя по всему, и есть те "красные линии", за которые не готова перейти украинская власть – разоружение бандформирований, вывод российских войск и взятие под контроль границы – в этих вопроса она, судя по риторике, не собирается уступать. Именно это предпосылки для проведения выборов.

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Негативный сценарий

Исходя из понимания "красных линий", негативным сценарием может стать ... отказ российской стороны от таких планов Украины. Вполне возможно, что первым шагом, который будут требовать от Украины, станет именно проведение выборов. И при условии сохранения сегодняшнего порядка вещей – это невозможно. Проведение выборов в такой ситуации будет означать официальное признание группировок "ДНР" и "ЛНР". Без предоставления гарантий безопасности украинским политическим партиям, журналистам и наблюдателям результат выборов в оккупированных районах – вполне прогнозируемый. А новосозданные органы местного самоуправления, которые будут полностью наполнены боевиками и террористами, станут официальными представителями общин. Любая эскалация конфликта в дальнейшем вполне справедливо может оцениваться как гражданская война. Именно для того, чтобы не допустить такого сценария, и нужны "красные линии" – разоружение, вывод войск и контроль над границей.

Пойдет ли Россия на эти условия? Это остается большим вопросом. И на самом деле реальный риск заложен в том, что переговоры снова затянутся или вовсе сорвутся. Что будет, если нормандский формат провалится?

"Совершенно очевидно, что если нет мира – будет война", – отвечает Богдан Яременко.



Украинские воины на Донбассе

По состоянию на сейчас очевидно, что "формула Штайнмайера" – это не капитуляция и не победа. Это первый шаг в направлении попытки договориться. Где у каждой из сторон – свои условия. Украина, вполне логично, хочет, чтобы из Донбасса забрались российские войска, а она смогла наконец взять под контроль границу и вернуть украинскую власть на всю принадлежащей ей территорию. Россия стремится сохранить свое влияние на независимое украинское государство. Как все будет в итоге – покажет новый раунд войны, на этот раз дипломатической.

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А что до капитуляции – обещанная бессрочная акция протеста против капитуляции под Радой уже на утро после выступления Президента растворилась в протестах евробляхеров и адептов вечного моратория на продажу земли.