Новий раунд російсько-української війни

Після нічної "зради" і "капітуляції" в кулуарах парламенту весь день говорили про напівміфічну "формулу Штайнмаєра". "Неіснуюча" формула має відкрити дорогу для нового раунду перемовин щодо Донбасу.

"Я сам бачив заголовок у ЗМІ "Капітуляція" – пів ночі не спав, думав, як це капітуляція?! Треба з кимось консультуватися", - дивувався сьогодні вранці в кулуарах парламенту голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія.

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Вчорашня заява президента про те, що Україна підписала "формулу Штайнмаєра", наче блискавка, розірвала інформаційний простір. Не те, щоб це було неочікувано. Українська делегація на рівні міністрів закордонних справ погодила текст формули ще на початку вересня, і про це усі знали. Але тепер президент підтвердив офіційно, терміново, проти ночі зібравши журналістів на Банковій.



Брифінг президента Зеленського щодо "формули Штаймаєра"

"Я хочу окремо, до речі, поговорити про найбільшу страшилку останніх тижнів під назвою "формула Штайнмаєра". Так, ніби між іншим, Володимир Зеленський повідомив, що представник України у Тристоронній контактній групі в Мінську – Леонід Кучма – підписав узгоджений текст так званої "формули Штайнмаєра".

Вже за годину після заяви глави держави під його вікнами стояли праворадикали з Національного корпусу. Молодики в одностроях, файєри, автомобільні покришки та обіцянка почати безстрокову акцію протесту проти, так би мовити, "капітуляції" – усе в найкращих традиціях націоналістів. Соцмережі миттєво переповнились "зрадою": "Все пропало, Україна капітулює".

На ранок після підписання Кучмою листа, в якому описано "формулу", вона була темою номер один для обговорень в кулуарах Ради. А президент Зеленський навіть прийшов до парламенту, щоб за зачиненими дверима пояснити депутатам своєї фракції, що це за таємнича формула. Та навіть його пояснення далеко не усім дало зрозуміти, про що мовиться. Декілька молодих "слуг", виходячи з зали засідання у пів голосу обговорювали між собою: "Так і що нового він сказав? Просто повторив те, що вчора на брифінгу розповів".

Нічого нового. І нічого складного, як сказав напередодні Зеленський: "формула Штайнмаєра" – це лише кілька речень. І йдеться в них тільки про те, що Закон про особливий статус місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу запрацює тільки після проведення там вільних, демократичних виборів, згідно з українською Конституцією, законами та міжнародними нормами. Підтвердити, що вибори такими і були, мають представники ОБСЄ.

Нічого складного. Але очікування суспільства – настільки високі, а описана формула – настільки лаконічна, що у політиків одразу з’явилось необмежене поле для маніпуляцій. Дійшло навіть до того, що народний депутат України вчорашній президент Петро Порошенко заявив: "Формула Штайнмаєра – це документ, якого взагалі до вчорашнього дня не існувало". Хоча саме за його президентства про цю формулу вперше заговорили.

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Тож, що ж таке ця міфічна "формула Штайнмаєра"?

Передісторія

Для налагодження діалогу між сторонами конфлікту влітку 2014 року відбулась зустріч тодішнього президента Петра Порошенка з президентом Росії Володимиром Путіним. Хоча росіяни і не визнають себе стороною конфлікту, участь у переговорах беруть досі. Зустріч пройшла за посередництва президента Франції та канцлера Німеччини. Це було початком так званого нормандського формату.

У вересні 2014-го у Мінську підписали Тристоронню угоду – фактично це було продовженням нормандського формату. Мінськ став майданчиком для оперативних перемовин, хоча і не дуже успішним.

В лютому 2015-го було підписано "Мінськ-2". В цьому документі було прописано кроки, які належало реалізувати для досягнення миру на Сході України. Та не було встановлено послідовності цих кроків.

Остання зустріч у нормандському форматі на рівні лідерів відбулась ще у 2016 році. На той момент було вже очевидно, що Мінський процес не просувається та війні не видно краю. Сторони не можуть домовитись про порядок реалізації мінських угод.

У тому ж 2016-му міністр закордонних справ Німеччини запропонував порядок проведення виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу та вступу в дію закону про особливий статус окремих його районів – це і був так званий "план Штайнмаєра".

Українська сторона не погодилась на нього. І врегулювання російсько-українського конфлікту – як дипломатично називають війну на Донбасі – було заморожено.

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Що відбувається зараз?

Новий президент України Зеленський мирне завершення війни на Донбасі називає одним зі своїх ключових завдань. Очевидно, що для цього він є вимушеним сідати за стіл перемовин з Росією.

"Річ у тім, що Росія, як і Україна, висуває певні передумови для проведення саміту у нормандському форматі. От для них (росіян) було важливим отримати від України згоду на механізм запровадження закону про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО", – пояснив журналістам у кулуарах Верховної Ради депутат від "Слуги Народу", голова Комітету закордонних справ Богдан Яременко.

Тобто без того, щоб Україна погодилась з "формулою Штайнмаєра", ніякої зустрічі в Нормандському форматі не відбудеться. А отже і домовитись про будь-яке врегулювання конфлікту буде неможливо. Натомість зараз вже мовиться про визначення дати зустрічі глав держав.

Які зобов’язання бере на себе Україна?

Визнати вибори на тимчасово окупованих територіях, якщо вони відбудуться вільно, демократично, відповідно до української Конституції, законів та міжнародних норм – якщо це підтвердить ОБСЄ.

Важливо розуміти, що вибори будуть проходити за українським законом, який ще тільки має ухвалити Верховна Рада – новий Закон про особливий статус Донбасу замість чинного, термін дії якого спливає 1 січня. Дату проведення виборів теж затвердить Рада.

"Ми багато в чому залежимо від Росії та її волі. Так от якщо Росія проявить таку ж волю, як проявляє Україна, тоді ви побачите процес законотворення, відповідно до регламенту, відкритий і зрозумілий", - переконує Богдан Яременко.

Мовиться не про те, що вибори мають відбутися вже цього чи навіть наступного року. До того часу доведеться провести ще чимало перемовин і зробити багато кроків. Але старт цьому процесу можуть дати незабаром – на зустрічі лідерів "нормандської четвірки". Саме там мають погодити порядок подальших кроків.



Президент України Володимир Зеленський на Донбасі

Позитивний сценарій

Зустріч лідерів "нормандської четвірки" може відбутися вже найближчими місяцями.

Перші домовленості, ймовірно, будуть стосуватися звільнення полонених. Українці, які вже багато років перебувають у полоні в Росії, в Криму та на Донбасі, можуть повернутися додому. Наступним кроком може стати подальше розведення військ, що призведе до зменшення обстрілів, а отже поменшає зведень про загиблих і поранених.

Далі має початись поступове налагодження соціальної та економічної комунікації з українцями, які живуть на окупованій території. Потім роззброєння незаконних бандформувань, виведення російської техніки і військ з території України та взяття Україною під контроль власного державного кордону. І тільки у фіналі – проведення позачергових місцевих виборів.

"Ніяких виборів під дулом кулеметів не буде та не може бути, – кілька разів повторив Зеленський на брифінгу і додав, відповідаючи на питання журналістів: не може бути кулеметів і кордон повинен бути наш".

Саме це, судячи з усього, і є ті "червоні лінії", за які не готова перейти українська влада – роззброєння бандугрупувань, виведення російських військ і взяття під контроль кордону – в цих питання вона, судячи з риторики, не збирається поступатися. Саме це і є передумови для проведення виборів.

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Негативний сценарій

Виходячи з розуміння "червоних ліній", негативним сценарієм може стати... відмова російської сторони від таких планів України. Цілком можливо, що першим кроком, якого будуть вимагати від України, стане саме проведення виборів. Та за умови збереження сьогоднішнього порядку речей – це неможливо. Проведення виборів у такій ситуації означитиме офіційне визнання угрупувань "ДНР" і "ЛНР". Без надання гарантій безпеки українським політичним партіям, журналістам і спостерігачам результат виборів у окупованих районах – цілком прогнозований. А новостворені органи місцевого самоврядування, які будуть вщент наповненими бойовиками та терористами, стануть офіційними представниками громад. Будь-яка ескалація конфлікту надалі цілком справедливо може оцінюватися як громадянська війна. Саме для того, щоб не допустити такого сценарію, і потрібні "червоні лінії" – роззброєння, виведення військ і контроль над кордоном.

Чи піде Росія на ці умови? Це залишається великим питанням. І насправді реальний ризик закладено в тому, що перемовини знову затягнуться або й зовсім зірвуться. Що буде, якщо нормандський формат провалиться?

"Абсолютно очевидно, що якщо немає миру – буде війна," - відповідає Богдан Яременко.



Українські воїни на Донбасі

Станом на зараз, очевидно, що "формула Штайнмаєра" – це не капітуляція та не перемога. Це перший крок у напрямку спроби домовитись. Де у кожної зі сторін – свої умови. Україна, цілком логічно, прагне, аби з Донбасу забрались російські війська, а вона змогла нарешті взяти під контроль кордон і повернути українську владу на усю належну їй територію. Росія прагне зберегти свій вплив на незалежну українську державу. Як усе буде у підсумку – покаже новий раунд війни, на цей раз дипломатичної.

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А що до капітуляції – обіцяна безстрокова акція протесту проти капітуляції під Радою вже на ранок після промови Президента розчинилась в протестах євробляхерів та адептів вічного мораторію на продаж землі.