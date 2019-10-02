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      Як Україні говорити з Росією про формулу Штайнмаєра: пояснення генерала США

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      Девід Петреус прокоментував погодження Україною формули Штайнмаєра
      Девід Петреус прокоментував погодження Україною формули Штайнмаєра / bostonglobe.com

      Після погодження формули Штайнмаєра Україна повинна вибудувати тверду позицію щодо Росії і не відступати від своїх принципів. Тоді влада зможе змусити Москву ослабити хватку і вибити для себе прийнятний результат щодо Донбасу.

      Генерал армії США та колишній директор ЦРУ Девід Петреус відзначив, що у переговорах з Росією треба зайняти чітку позицію. Проте, варто бути обережним і не провокувати Москву, пише "Сегодня".

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      "Я не вважаю, що є якийсь аналог твердим діям і рішенням, якщо хочете прогресу у вирішенні конфлікту. З мого досвіду, який стосується Росії, я чітко усвідомив: потрібно твердо стояти на своєму. Не провокувати, але позицію мати тверду. І Росія побачила: Україна, заручившись підтримкою Сполучених Штатів, має таку позицію. Тоді, думаю, в Москві зрозуміють, що деякі їх рішення – не слід приймати", – сказав генерал.

      За його словами, важливу роль у боротьбі проти Росії зіграли санкції. І поки Кремль не продемонструє бажання припинити агресію – їх не можна знімати чи послаблювати.

      Вони повинні залишатися, жодним чином не послаблюватися. Принаймні – поки Росія не зробить реальні кроки назустріч вирішення ситуації. І не має значення – ви можете мати зв'язки з Росією, вести з нею переговори, можете досягати домовленостей, але ваша позиція повинна залишатися такою ж твердою і оборонною, яка є в Україні зараз,
      – наголосив Петреус.

      До теми: У містах України розпочалися протести через формулу Штайнмаєра: фото, онлайн-трансляція

      Окрім того, генерал переконаний, що з впровадженням формули Штайнмайєра конфлікт на Донбасі не припиниться, а українські військові продовжуватимуть службу.

      Вони залишаються на передовій і реагують на будь-які загрози з іншого боку. Конфлікт все ще дуже небезпечний, а ситуація – досить чутлива. Щотижня є жертви,
      – підкреслив він.

      Зауважимо, 1 жовтня Українська сторона підписала у Мінську формулу Штайнмаєра щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Насправді ж представник України в ТКГ Леонід Кучма передав представнику ОБСЄ Мартіну Сайдіку лист, у якому держава погоджується із формулюваннями формули Штайнмаєра, які раніше узгодили радники глав держав нормандського формату.

      Про що йдеться в формулі Штайнмаєра?Згідно з формулою на постійні основі почне діяти тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей. Йдеться про закон про особливий статус Донбасу.

      Це відбудеться, якщо в ОРДЛО пройдуть вибори за українським законодавством, а також після публікації звіту ОБСЄ, де зазначатиметься: вибори відбулись у відповідності до стандартів ОБСЄ та міжнародних стандартів демократичних виборів.

      Як наголосив Президент України вибори відбудуться лише за умови, що з території ОРДЛО мають бути виведені російські війська, а захоплена частина українсько-російського кордону повинна бути переданою під контроль України. Інакше вибори в ОРДЛО не відбудуться.

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      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Новини України Новини політики Новини США Новини Росії Формула Штайнмаєра Україна – Росія Санкції Війна на Донбасі
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