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      Новый туристический налог в Киеве: кому и сколько теперь придется платить

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      В Киеве вырос туристический налог
      В Киеве вырос туристический налог / Getty images

      Киевская власть утвердила новые ставки туристического сбора для гостей столицы. Платить придется как украинцам, так и иностранцам.

      Соответствующее решение Киевсовет принял на заседании 31 января.

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      Новые ставки туристического налога привязали не к стоимости проживания в гостинице или хостеле, а к минимальной заработной плате, с 1 января 2019 года составляет в Украине 4173 гривен.

      Кто будет платить туристический налог? Сбор за проживание в киевских хостелах или отелях должны будут платить как иностранцы, так и украинцы.

      Для внутренних туристов (украинцев) он составит 0,4% – примерно 16 гривен в сутки. Для иностранцев этот налог установили на уровне 1% от минимальной зарплаты в Украине – ориентировочно 41 гривна.

      В 2018-м Киев посетило почти 3 миллиона внутренних туристов и 2 миллиона иностранцев.

      По подсчетам КГГА, если в 2019-м эта цифра не уменьшится, то столичный бюджет сможет получить до 150 миллионов гривен дополнительных поступлений. В 2018-м туристический сбор составил 33 миллиона гривен.

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      31 января новые ставки туристического сбора установили также в популярном курортном городе Трускавец на Львовщине.

      Здесь ставка составляет 0,2% (около 8 гривен с человека) как для внутренних, так и для иностранных туристов.

      via GIPHY

       

      Теги: Новости недвижимости Новости Украины Налоги КГГА Новости недвижимости Украины Новости Киева
      Источник: 24 канал
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