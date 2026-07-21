Новым главнокомандующим ВСУ станет Михаил Драпатый, – Зеленский

Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности Главнокомандующего ВСУ. Эту должность займет Михаил Драпатый.

Об этом 21 июля сообщил президент Украины в вечернем видеообращении.

Зеленский определился с кандидатурой главкома

Владимир Зеленский вечером 21 июля заявил, что новым Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины станет Михаил Драпатый. Президент вместе с ним, Евгением Хмарой и Павлом Палисой определили, как обновить конфигурацию Генштаба ВСУ.

Факт – что Александр Сырский обеспечил результаты Украины в защите Киева, в Харьковской наступательной операции, в Курской операции. Значительный путь пройден, защита Украины продолжается, и нужно достойное отношение к каждому воину,

– сказал глава государства.

В то же время Зеленский поблагодарил Сырского и украинских военных за сильные фронтовые позиции Украины. Также выразил благодарность Драпатому за его взгляды

По словам президента, он провел разговор с Александром Сырским и Андреем Гнатовым по поводу дальнейших форматов службы и надлежащей передачи дел. Все решения будут формализованы завтра, 22 июля.

Отдельно Зеленский отметил, что определил с Драпатым задачу на ближайшее время и в среднесрочную перспективу.

Операции Сил обороны Украины продолжаются и должны продолжаться стабильно. План дальнобойных санкций Украины, наша программа медстрайков будут выполняться абсолютно четко. Максимально слаженно, институционально передать все дела в армии, продолжить запланированные шаги в боевых операциях,

– добавил украинский лидер.

К слову, Драпатый уже отреагировал на свое будущее назначение. Он сказал, что для этого всегда было честью служить Украине.