Новым главой Верховного Суда избрали Всеволода Князева: что о нем известно

22 октября 2021 , 14:16
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Источник:

Интерфакс-Украина

Новым главой Верховного Суда избрали секретаря Палаты Всеволода Князева. Он займет эту должность с 1 декабря 2021 года, когда завершится каденция Валентины Данишевской.

За кандидатуру Князева проголосовали 98 судей Верховного Суда.

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Кроме Князева на должность было еще два претендента

Кроме Князева на должность претендовали судья Кассационного хозяйственного суда Владимир Погребняк, а также судья ВС в составе Кассационного гражданского суда Олег Ткачук.

За Погребняка проголосовали 49 судей, за Ткачука – всего 7.

Мы выбираем человека, который поведет за собой всю судебную систему. Глава Верховного Суда должен быть не только сильным судьей, но и менеджером всей судебной системы,
– сообщил Князев во время своего выступления. 

Преемник Данишевской сообщил, что за ним нет никаких политических сил и мощных рычагов воздействия. Князев отметил проблемы в финансировании судебной системы и кадровый дефицит.

Обратите внимание! Глава Верховного Суда Валентина Данишевская объявила, что уходит в отставку 8 октября. В 2021 году завершается ее 4-летняя каденция. Подавать свою кандидатуру снова она отказалась.

Что известно о Всеволоде Князеве:

  • В 2001 году получил право заниматься адвокатской деятельностью.
  • Судьей работает с 2013 года. Именно тогда прекратили действие адвокатской лицензии.
  • С 2015 года был главой Николаевского окружного административного суда.
  • До того, как возглавить Верховный Суд, был секретарем Палаты ВС. 
Автор: Ірина Пундор