Новым руководителем полиции Киевской области стал генерал Анатолий Щадило
Источник:Полиция Киевской области
Глава Нацполиции Украины представил личному составу нового председателя областного управления полиции. Возглавит полицию Киева генерал третьего ранга Анатолий Щадило.
В этот же день стало известно об отставке бывшего главы Андрея Небытова. Он пробыл на должности четыре года, теперь же займет другую должность.
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Кадровые перестановки в полиции
Вечером 11 сентября глава Нацполиции Иван Выговский назначил генерала третьего ранга Анатолия Щадило главой полиции Киевской области. Он заменил Андрея Небытова – тот получил новую должность. Небытов станет заместителем председателя Национальной полиции Украины.
Иван Выговский на мероприятии поблагодарил за службу Небытова и пожелал ему успехов. Также он добавил, что новый глава областного управления полиции продолжит развивать структурное подразделение в Киевской области.
Анатолий Щадило продолжит положительные наработки и будет дальше развивать полицию Киевской области, в том числе восстановление подразделений, разрушенных в результате оккупации. Перед всем личным составом полиции продолжают стоять основные задачи: обеспечение безопасности и правопорядка, защита прав и свобод граждан и противодействие преступности,
– отметил Выговский.
Сам Щадило заявил, что продолжит поддерживать в области порядок и создание безопасной среды обитания для граждан.
Знакомство с новым главой Андреем Щадило / Полиция Киевской области
На представлении нового руководителя присутствовали руководители Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области, Киевской областной прокуратуры, Киевской областной военной администрации и Киевского областного совета.
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