Новым рупором пропаганды Кремля стал бывший немецкий депутат с советским прошлым

29 апреля 2022 , 03:16
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Сергей Лещенко

Новым рупором пропаганды Кремля стал экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт. В частности, он давал "оценку" поставке оружия с Запада на Украину.

Соответствующую информацию на брифинге обнародовал советник главы ОП Сергей Лещенко. Об этом он сказал 29 апреля – на 64-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

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Они нашли еще одного спикера для распространения своей теории сговора с международным именем и фамилией. Некий Вальдемар Гердт, которого они называют бывшим депутатом Бундестага,
– написал Лещенко.

Этот Гердт дал свою "оценку" предоставлению техники Украине от Запада: "Требование отправки бронетехники исходит от тех, кого изготовил американский финансист Джордж Сорос".

Сергей Лещенко объяснил, кто такой Вальдемар Гердт:

  • он бывший депутат Бундестага;
  • имеет советское происхождение, родился в СССР. В частности, в Казахстанском СССР;
  • окончил Институт сельского хозяйства в Казахстане, получил диплом аграрного инженера;
  • служил в советской армии, был первым секретарем комсомола в Казахстане и главой колхоза.

В Германию пропагандист переехал еще в 1993 году, где и выбрался на один срок от крайне правой и антиевропейской партии "Альтернатива для Германии".

Именно этот депутат хотел, чтобы оккупацию Крыма сочли легитимной и поддерживает самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

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Автор: Діана Квасневська