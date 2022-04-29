Відповідну інформацію під час брифінгу оприлюднив радник глави ОП Сергій Лещенко. Про це він сказав 29 квітня – на 64 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

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Росія залучила нового пропагандиста

Вони знайшли ще одного спікера для поширення своєї теорії змови з міжнародним ім'ям та прізвищем. Такий собі Вальдемар Гердт, якого вони називають колишнім депутатом Бундестагу,

– написав Лещенко.

Цей Гердт дав свою "оцінку" наданню техніки Україні від Заходу: "Вимагання відправки бронетехніки виходить від тих, кого виготував американський фінансист Джорджа Сороса".

Сергій Лещенко пояснив, хто такий Вальдемар Гердт:

він колишній депутат Бундестагу;

має радянське походження, адже народився в СРСР. Зокрема в Казахстанській СРСР;

закінчив Інститут сільського господарства у Казахстані, отримав диплом аграрного інженера;

служив у радянській армії, був першим секретарем комсомолу в Казахстані та головою колгоспу.

До Німеччини пропагандист переїхав ще у 1993 році, де й обрався на один термін від крайньоправої та антиєвропейської партії "Альтернатива для Німеччини".

Саме цей депутат хотів, щоб окупацію Криму визнали легітимною та підтримує самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

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