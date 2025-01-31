Дроны "добили": в России приостановил работу один из крупнейших НПЗ

В ночь на 29 января дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод под Нижним Новгородом. Стали известны новые последствия этой атаки.

В ГУР не скрывали, что "хлопок" на нефтебазе "Лукойл" в Кстово, это его рук дело. В ведомстве отметили, что объект атаковали четыре дрона, и все попали в цель. Тогда же удару подверглось и предприятие "Сибур-Кстово", которое расположено в той же промзоне. Там загорелась установка по производству этилена и пропилена ЭП-300, передает 24 Канал.

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НПЗ в Кстово "выдохся"

31 января пресс-служба "Сибур-Кстово" сообщила, что установки на предприятии перевели в резервный режим после атаки украинских беспилотников. Отгрузка продукции временно не производится.

Остановку российского НПЗ подтвердил и руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Ранее он отмечал, что пораженный НПЗ в Кстово способен перерабатывать от 15 до 17 миллионов тонн нефти в год. Его можно назвать четвертым по величине в России. Он производит бензин, дизель, авиационный керосин, битум и является важным для оккупационной армии.

К слову, в ночь на 31 января украинские дроны продолжили отработку по вражеским НПЗ. На этот раз прилетело по нефтезаводу "Лукойл" в Волгограде.

Напомним, что после атаки беспилотников приостановил работу Рязанский нефтеперерабатывающий завод.