Украина атаковала важный завод россиян на Черном море

Ночью в нескольких областях России было горячо. "Хлопок" устроил дискотеку сразу на вражеской нефтебазе, а также нефтеперерабатывающем заводе.

В ночь на 29 ноября массированной атаке беспилотников подверглась нефтебаза "Атлас" в Ростовской области. Этот объект обслуживает российскую армию на оккупированных территориях Украины. Однако, на этом работа ударных дронов не завершилась. Известно, что они также совершили налет на НПЗ в Туапсе, передает 24 Канал.

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Дроны атаковали НПЗ в Краснодарском крае

Российские паблики переполнили взволнованные сообщения от местных, которые сообщали о сильных взрывах в районе Туапсинского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае, расположенного на Черном море.

Россияне жалуются на взрывы в районе завода на Черном море / Скриншот

Мониторинговые каналы писали, что над Туапсе было сбито более 20 дронов. В минобороны страны-агрессоры в утреннем отчете заявили о сбитии 8 дронов в Краснодарском крае.

После атаки БПЛА над морем в Туапсе виден дым.

Над городом – мощный туман от пожара / Фото из соцсети

В Краснодарском крае "подкурили" НПЗ / Фото соцсети

Между тем российские власти никак не прокомментировали этот удар.

К слову, НПЗ в Туапсе несколько раз оказывался под ударом дронов. Он считается одним из крупнейших в России. Предприятие осуществляет производство различных нефтепродуктов, в частности бензина, дизельного топлива, авиационного керосина, мазута и сжиженных газов. Завод входит в состав нефтяной компании "Роснефть". От Керчи в Крыму Туапсе отделяет всего 250 километров, а до Мариуполя – 354 километра.