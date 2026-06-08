ВРИО командира батальона "Сила Свободы" 4-й бригады "Рубеж" НГУ Владимир Назаренко рассказал 24 Каналу, что преимущество в дронах сейчас достаточно условное понятие. Все зависит от эффективности применения. Враг каждый день теряет огромное количество личного состава именно от ударов дронов. Но при этом НРК россияне почти не применяют.

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Почему россияне почти не используют НРК?

По словам военного, россиянам легче просто отправить на штурм по 1 – 2 оккупанта. После того, как их уничтожат, в атаку идет другая группа.

Им дешевле использовать вот таких "ходунков", а не наземные роботизированные комплексы. Для них это дешевле. Они вообще не ценят жизни людей,

– отметил Назаренко.

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В большинстве случаев враг до сих пор пробует продвигаться вперед небольшими пешими группами. Эту тактику они начали использовать еще фактически с конца 2022 года, когда оккупанты из "Вагнера" пытались пробираться в Бахмут и Авдеевку Донецкой области.

Военный рассказал о тактике россиян на фронте: смотрите видео 24 Канала

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При этом личный состав у россиян не является однородным. Могут быть и наскоро завербованные преступники, которых 2 – 3 недель готовили на полигоне. Но бывают и лучше подготовленные штурмовые подразделения.

Добавим, Силы обороны Украины все чаще используют наземные роботизированные комплексы на фронте. Прежде всего они существенно помогают в логистике. Также с помощью НРК можно эвакуировать раненого военного, однако есть проблемы из-за того, что эти комплексы обычно медленно двигаются. А это опасно.