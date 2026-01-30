Силы обороны успешно применили НРК для эвакуации собратьев

Первый механизированный Батальон KASSTA 66 ОМБр впервые успешно применил наземный роботизированный комплекс для эвакуации военных. Спасенных бойцов передали медикам.

Об этом сообщила 66 ОМБр имени князя Мстислава Храброго.

Как военные применяют НРК?

В бригаде отметили, что с помощью НРК удалось осуществить две эвакуации подряд за одни сутки.

В боевых условиях, где каждая секунда – на вес золота, технологии работают бок о бок с воинами, минимизируя риски для личного состава. Задача выполнена. Бойцы спасены и переданы под опеку медиков,

– добавили там.

Военные успешно применяли НРК для эвакуации собратьев: видео 66 ОМБр имени князя Мстислава Храброго

