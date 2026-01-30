Силы обороны успешно применили НРК для эвакуации собратьев
- Первый механизированный Батальон KASSTA 66 ОМБр впервые применил наземный роботизированный комплекс для эвакуации собратьев.
- За одни сутки удалось осуществить две эвакуации подряд, спасенных бойцов передали медикам.
Первый механизированный Батальон KASSTA 66 ОМБр впервые успешно применил наземный роботизированный комплекс для эвакуации военных. Спасенных бойцов передали медикам.
Об этом сообщила 66 ОМБр имени князя Мстислава Храброго.
Смотрите также Работы вместо людей: в 47 ОМБр рассказали, как используют НРК на фронте
Как военные применяют НРК?
В бригаде отметили, что с помощью НРК удалось осуществить две эвакуации подряд за одни сутки.
В боевых условиях, где каждая секунда – на вес золота, технологии работают бок о бок с воинами, минимизируя риски для личного состава. Задача выполнена. Бойцы спасены и переданы под опеку медиков,
– добавили там.
Военные успешно применяли НРК для эвакуации собратьев: видео 66 ОМБр имени князя Мстислава Храброго
Применение НРК на фронте: последние новости
Наземные роботизированные комплексы (НРК) становятся важной частью арсенала, выполняя логистические, разведывательные и боевые задачи на поле боя.
Спрос на НРК растет, но темпы производства в Украине отстают, что требует ускорения процессов и увеличения объемов поставок.
Руководитель медицинской службы "Ульф" батальона "Волки Да Винчи" Алина Михайлова рассказала 24 Каналу, что НРК помогают эвакуировать раненых с передовой, но их использование имеет технические сложности.
В частности, эти комплексы должны быть в необходимом количестве, необходимо финансирование, чтобы их приобрести и у производителей должны быть соответствующие способности, чтобы их производить.