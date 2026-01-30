Об этом сообщила 66 ОМБр имени князя Мстислава Храброго.

Смотрите также Работы вместо людей: в 47 ОМБр рассказали, как используют НРК на фронте

Как военные применяют НРК?

В бригаде отметили, что с помощью НРК удалось осуществить две эвакуации подряд за одни сутки.

В боевых условиях, где каждая секунда – на вес золота, технологии работают бок о бок с воинами, минимизируя риски для личного состава. Задача выполнена. Бойцы спасены и переданы под опеку медиков,

– добавили там.

Военные успешно применяли НРК для эвакуации собратьев: видео 66 ОМБр имени князя Мстислава Храброго

Применение НРК на фронте: последние новости