Об этом сообщила 66 ОМБр имени князя Мстислава Храброго.
Как военные применяют НРК?
В бригаде отметили, что с помощью НРК удалось осуществить две эвакуации подряд за одни сутки.
В боевых условиях, где каждая секунда – на вес золота, технологии работают бок о бок с воинами, минимизируя риски для личного состава. Задача выполнена. Бойцы спасены и переданы под опеку медиков,
– добавили там.
Применение НРК на фронте: последние новости
Наземные роботизированные комплексы (НРК) становятся важной частью арсенала, выполняя логистические, разведывательные и боевые задачи на поле боя.
Спрос на НРК растет, но темпы производства в Украине отстают, что требует ускорения процессов и увеличения объемов поставок.
Руководитель медицинской службы "Ульф" батальона "Волки Да Винчи" Алина Михайлова рассказала 24 Каналу, что НРК помогают эвакуировать раненых с передовой, но их использование имеет технические сложности.
В частности, эти комплексы должны быть в необходимом количестве, необходимо финансирование, чтобы их приобрести и у производителей должны быть соответствующие способности, чтобы их производить.