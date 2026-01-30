Про це повідомила 66 ОМБр імені князя Мстислава Хороброго.
Як військові застосовують НРК?
У бригаді зазначили, що з допомогою НРК вдалося здійснити дві евакуації поспіль за одну добу.
У бойових умовах, де кожна секунда – на вагу золота, технології працюють пліч-о-пліч із воїнами, мінімізуючи ризики для особового складу. Завдання виконано. Бійців врятовано та передано під опіку медиків,
– додали там.
Військові успішно застосовували НРК для евакуації побратимів: відео 66 ОМБр імені князя Мстислава Хороброго
Застосування НРК на фронті: останні новини
Наземні роботизовані комплекси (НРК) стають важливою частиною арсеналу, виконуючи логістичні, розвідувальні та бойові завдання на полі бою.
Попит на НРК зростає, але темпи виробництва в Україні відстають, що вимагає прискорення процесів та збільшення обсягів постачання.
Керівниця медичної служби "Ульф" батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліна Михайлова розповіла 24 Каналу, що НРК допомагають евакуювати поранених з передової, але їх використання має технічні складнощі.
Зокрема, ці комплекси мають бути у необхідній кількості, потрібне фінансування, щоб їх придбати та у виробників мають бути відповідні спроможності, щоб їх виготовляти.