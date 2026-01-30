Про це повідомила 66 ОМБр імені князя Мстислава Хороброго.

Як військові застосовують НРК?

У бригаді зазначили, що з допомогою НРК вдалося здійснити дві евакуації поспіль за одну добу.

У бойових умовах, де кожна секунда – на вагу золота, технології працюють пліч-о-пліч із воїнами, мінімізуючи ризики для особового складу. Завдання виконано. Бійців врятовано та передано під опіку медиків,

– додали там.

Військові успішно застосовували НРК для евакуації побратимів: відео 66 ОМБр імені князя Мстислава Хороброго

